Оголошено карантин: на Волині скажений кіт покусав чоловіка

Оголошено карантин: на Волині скажений кіт покусав чоловіка
У Володимирському районі в одному з сіл ввели карантинні обмеження на два місяці після того, як скажений кіт напав на місцевого мешканця.

Про це повідомили у Володимирській райдержадміністрації.

У понеділок, 18 листопада, рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації ввели карантинні обмеження терміном 60 днів у зв'язку із виявленням сказу кота у приватному господарстві в селі Грибовиця Нововолинської міської територіальної громади Володимирського району.

Зазначають, що внаслідок агресії тварини постраждав місцевий мешканець.

Жителям району нагадують про необхідність проведення вакцинації домашніх тварин проти сказу – профілактичні заходи дозволяють уникнути завдавання шкоди здоров'ю людей та вберегти поголів'я тварин від загибелі.

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Теги: кіт, сказ, карантин
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