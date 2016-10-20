Оголошено карантин: на Волині скажений кіт покусав чоловіка
Сьогодні, 21:15
У Володимирському районі в одному з сіл ввели карантинні обмеження на два місяці після того, як скажений кіт напав на місцевого мешканця.
Про це повідомили у Володимирській райдержадміністрації.
У понеділок, 18 листопада, рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації ввели карантинні обмеження терміном 60 днів у зв'язку із виявленням сказу кота у приватному господарстві в селі Грибовиця Нововолинської міської територіальної громади Володимирського району.
Зазначають, що внаслідок агресії тварини постраждав місцевий мешканець.
Жителям району нагадують про необхідність проведення вакцинації домашніх тварин проти сказу – профілактичні заходи дозволяють уникнути завдавання шкоди здоров'ю людей та вберегти поголів'я тварин від загибелі.
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Про це повідомили у Володимирській райдержадміністрації.
У понеділок, 18 листопада, рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації ввели карантинні обмеження терміном 60 днів у зв'язку із виявленням сказу кота у приватному господарстві в селі Грибовиця Нововолинської міської територіальної громади Володимирського району.
Зазначають, що внаслідок агресії тварини постраждав місцевий мешканець.
Жителям району нагадують про необхідність проведення вакцинації домашніх тварин проти сказу – профілактичні заходи дозволяють уникнути завдавання шкоди здоров'ю людей та вберегти поголів'я тварин від загибелі.
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