Оголошено карантин: на Волині скажений кіт покусав чоловіка

У Володимирському районі в одному з сіл ввели карантинні обмеження на два місяці після того, як скажений кіт напав на місцевого мешканця.Про це повідомили у Володимирській райдержадміністрації.У понеділок, 18 листопада, рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації ввели карантинні обмеження терміном 60 днів у зв'язку із виявленням сказу кота у приватному господарстві в селі Грибовиця Нововолинської міської територіальної громади Володимирського району.Зазначають, що внаслідок агресії тварини постраждав місцевий мешканець.Жителям району нагадують про необхідність проведення вакцинації домашніх тварин проти сказу – профілактичні заходи дозволяють уникнути завдавання шкоди здоров'ю людей та вберегти поголів'я тварин від загибелі.