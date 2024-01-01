Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 19 листопада

Луцьк

Хмарна погода. Вночі дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 4-6° тепла.

Волинська область

Хмарна погода. Вночі дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вночі місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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