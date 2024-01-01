Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 19 листопада
Луцьк
Хмарна погода. Вночі дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 4-6° тепла.
Волинська область
Хмарна погода. Вночі дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вночі місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 19 листопада
Луцьк
Хмарна погода. Вночі дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 4-6° тепла.
Волинська область
Хмарна погода. Вночі дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вночі місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На війні загинув захисник з Волині Юрій Кратік
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 листопада
Сьогодні, 20:00
На Волині найбільше здорожчали овочі і яйця
Сьогодні, 19:05
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Романом Мельничуком
Сьогодні, 18:05
Оптимізація роботи підприємства шляхом сучасних рішень
Сьогодні, 17:33