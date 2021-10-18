На Волині найбільше здорожчали овочі і яйця





Про це пише



Найбільше здорожчали курячі яйця, їх ціна зросла на 21,8%, повідомили в обласному управлінні статистики. На другій сходинці — овочі, які за місяць подорожчали на 21,7%.



Також на споживчих ринках відмітили збільшення вартості масла (8,6%), сирів (5,5%), фруктів (4,8%), сметани, хліба (3,6%), соняшникової олії (2,9%), сала, молока (2,2%) і макаронних виробів.



Разом з тим, кажуть в обласному управлінні статистики, на Волині відмітили зниження ціни на цукор та м'ясо птиці на 6,9% і 0,3% відповідно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За жовтень ціни на споживчих ринках області зросли на 3,4%. Загалом від початку року їжа та напої на Волині здорожчали на 9,2%.Про це пише Суспільне Найбільше здорожчали курячі яйця, їх ціна зросла на 21,8%, повідомили в обласному управлінні статистики. На другій сходинці — овочі, які за місяць подорожчали на 21,7%.Також на споживчих ринках відмітили збільшення вартості масла (8,6%), сирів (5,5%), фруктів (4,8%), сметани, хліба (3,6%), соняшникової олії (2,9%), сала, молока (2,2%) і макаронних виробів.Разом з тим, кажуть в обласному управлінні статистики, на Волині відмітили зниження ціни на цукор та м'ясо птиці на 6,9% і 0,3% відповідно.

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