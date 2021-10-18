На Волині найбільше здорожчали овочі і яйця
Сьогодні, 19:05
За жовтень ціни на споживчих ринках області зросли на 3,4%. Загалом від початку року їжа та напої на Волині здорожчали на 9,2%.
Про це пише Суспільне.
Найбільше здорожчали курячі яйця, їх ціна зросла на 21,8%, повідомили в обласному управлінні статистики. На другій сходинці — овочі, які за місяць подорожчали на 21,7%.
Також на споживчих ринках відмітили збільшення вартості масла (8,6%), сирів (5,5%), фруктів (4,8%), сметани, хліба (3,6%), соняшникової олії (2,9%), сала, молока (2,2%) і макаронних виробів.
Разом з тим, кажуть в обласному управлінні статистики, на Волині відмітили зниження ціни на цукор та м'ясо птиці на 6,9% і 0,3% відповідно.
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Про це пише Суспільне.
Найбільше здорожчали курячі яйця, їх ціна зросла на 21,8%, повідомили в обласному управлінні статистики. На другій сходинці — овочі, які за місяць подорожчали на 21,7%.
Також на споживчих ринках відмітили збільшення вартості масла (8,6%), сирів (5,5%), фруктів (4,8%), сметани, хліба (3,6%), соняшникової олії (2,9%), сала, молока (2,2%) і макаронних виробів.
Разом з тим, кажуть в обласному управлінні статистики, на Волині відмітили зниження ціни на цукор та м'ясо птиці на 6,9% і 0,3% відповідно.
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Коментарі 1
Цікаво чи хто бачив знижені ціни на м'ясо птиці? Може тільки я бачу ріст цін, а всі решту спад ( майже на 7%).
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