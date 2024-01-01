На війні загинув захисник з Волині Юрій Кратік

Юрій Кратік.



Про це повідомив очільник Любешівської громади Юрій Кух.



10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на території Запорізької області загинув солдат Кратік Юрій Миколайович, 1992 року народження, житель села Шлапань.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Запорізькій області загинув Герой з ВолиніПро це повідомив очільник Любешівської громади10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на території Запорізької області загинув солдат Кратік Юрій Миколайович, 1992 року народження, житель села Шлапань.

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