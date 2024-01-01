На війні загинув захисник з Волині Юрій Кратік
Сьогодні, 20:38
У Запорізькій області загинув Герой з Волині Юрій Кратік.
Про це повідомив очільник Любешівської громади Юрій Кух.
10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на території Запорізької області загинув солдат Кратік Юрій Миколайович, 1992 року народження, житель села Шлапань.
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Про це повідомив очільник Любешівської громади Юрій Кух.
10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на території Запорізької області загинув солдат Кратік Юрій Миколайович, 1992 року народження, житель села Шлапань.
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