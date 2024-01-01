На Курщині загинув воїн з Волині Сергій Лов'ян

Сергій Лов'ян з села Качин Камінь-Каширського району.



Про це повідомили у Сошичненській громаді.



«Із глибоким сумом повідомляємо про тяжку втрату для нашої громади. На полі бою, захищаючи Україну від ворога, загинув житель с. Качин, воїн Збройних Сил України», – йдеться у дописі.



Лов’ян Сергій Степанович, 31 липня 1982 року народження, загинув 9 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Курському напрямку.





Деталі щодо зустрічі скорботного кортежу та поховання полеглого воїна повідомлять додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Курській області РФ загинув 42-річнийз села Качин Камінь-Каширського району.Про це повідомили у Сошичненській громаді.«Із глибоким сумом повідомляємо про тяжку втрату для нашої громади. На полі бою, захищаючи Україну від ворога, загинув житель с. Качин, воїн Збройних Сил України», – йдеться у дописі.Лов’ян Сергій Степанович, 31 липня 1982 року народження, загинув 9 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Курському напрямку.Деталі щодо зустрічі скорботного кортежу та поховання полеглого воїна повідомлять додатково.

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