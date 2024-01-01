На Курщині загинув воїн з Волині Сергій Лов'ян

На Курщині загинув воїн з Волині Сергій Лов'ян
У Курській області РФ загинув 42-річний Сергій Лов'ян з села Качин Камінь-Каширського району.

Про це повідомили у Сошичненській громаді.

«Із глибоким сумом повідомляємо про тяжку втрату для нашої громади. На полі бою, захищаючи Україну від ворога, загинув житель с. Качин, воїн Збройних Сил України», – йдеться у дописі.

Лов’ян Сергій Степанович, 31 липня 1982 року народження, загинув 9 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Курському напрямку.
На Курщині загинув воїн з Волині Сергій Лов'ян


Деталі щодо зустрічі скорботного кортежу та поховання полеглого воїна повідомлять додатково.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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