У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Романом Мельничуком

У Луцькій громаді відспівали захисника України, який помер від отриманих поранень.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Жителі міської територіальної громади попрощалися із військовослужбовцем Романом Мельничуком, серце якого зупинилося у лікувальному закладі внаслідок важких поранень. Сьогодні, 18 листопада, Героя відспівали у Свято-Покровському храмі села Княгининок.Мельничук Роман Валерійович (26.01.1984 року народження) помер 11 листопада в КНП “Запорізька обласна клінічна лікарня” внаслідок поранень, отриманих під час виконання виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шахтарське Донецької області.Після завершення чину похорону односельчани провели Романа Мельничука в останню дорогу живим коридором. Перед труною із тілом загиблого захисника вони ставали на коліна і схиляли голови.Поховали Героя на кладовищі села Княгининок.