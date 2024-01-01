У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Романом Мельничуком
Сьогодні, 18:05
У Луцькій громаді відспівали захисника України Романа Мельничука, який помер від отриманих поранень.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Жителі міської територіальної громади попрощалися із військовослужбовцем Романом Мельничуком, серце якого зупинилося у лікувальному закладі внаслідок важких поранень. Сьогодні, 18 листопада, Героя відспівали у Свято-Покровському храмі села Княгининок.
Мельничук Роман Валерійович (26.01.1984 року народження) помер 11 листопада в КНП “Запорізька обласна клінічна лікарня” внаслідок поранень, отриманих під час виконання виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шахтарське Донецької області.
Після завершення чину похорону односельчани провели Романа Мельничука в останню дорогу живим коридором. Перед труною із тілом загиблого захисника вони ставали на коліна і схиляли голови.
Поховали Героя на кладовищі села Княгининок.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Жителі міської територіальної громади попрощалися із військовослужбовцем Романом Мельничуком, серце якого зупинилося у лікувальному закладі внаслідок важких поранень. Сьогодні, 18 листопада, Героя відспівали у Свято-Покровському храмі села Княгининок.
Мельничук Роман Валерійович (26.01.1984 року народження) помер 11 листопада в КНП “Запорізька обласна клінічна лікарня” внаслідок поранень, отриманих під час виконання виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шахтарське Донецької області.
Після завершення чину похорону односельчани провели Романа Мельничука в останню дорогу живим коридором. Перед труною із тілом загиблого захисника вони ставали на коліна і схиляли голови.
Поховали Героя на кладовищі села Княгининок.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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