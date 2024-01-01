У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Романом Мельничуком

У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Романом Мельничуком
У Луцькій громаді відспівали захисника України Романа Мельничука, який помер від отриманих поранень.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Жителі міської територіальної громади попрощалися із військовослужбовцем Романом Мельничуком, серце якого зупинилося у лікувальному закладі внаслідок важких поранень. Сьогодні, 18 листопада, Героя відспівали у Свято-Покровському храмі села Княгининок.

Мельничук Роман Валерійович (26.01.1984 року народження) помер 11 листопада в КНП “Запорізька обласна клінічна лікарня” внаслідок поранень, отриманих під час виконання виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шахтарське Донецької області.

Після завершення чину похорону односельчани провели Романа Мельничука в останню дорогу живим коридором. Перед труною із тілом загиблого захисника вони ставали на коліна і схиляли голови.

Поховали Героя на кладовищі села Княгининок.
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Романом Мельничуком

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Романом Мельничуком
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Романом Мельничуком
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Романом Мельничуком
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Романом Мельничуком


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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