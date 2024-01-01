На фронті загинув Герой з Волині Дмитро Табачук

На фронті загинув Герой з Волині Дмитро Табачук
4 листопада на Донеччині загинув 41-річний захисник з Волині Дмитро Табачук.

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Старший солдат Дмитро Табачук стояв на сторожі майбутнього нашої держави з лютого 2023 року. Воював на Запорізькому та Донецькому напрямках, де сумлінно і самовіддано виконував роботу оператора відділення управління командира батареї 3-го механізованого батальйону військової частини А4447. Був оператором дронів.

Свій останній бій Дмитро прийняв 14 листопада: він зазнав поранень, несумісних із життям, під час виконання бойового завдання на Донеччині, поблизу міста Курахове. Життя мужнього воїна обірвав ворожий дрон.

На фронті загинув Герой з Волині Дмитро Табачук

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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