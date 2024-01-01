На фронті загинув Герой з Волині Дмитро Табачук

Дмитро Табачук.



Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.



Старший солдат Дмитро Табачук стояв на сторожі майбутнього нашої держави з лютого 2023 року. Воював на Запорізькому та Донецькому напрямках, де сумлінно і самовіддано виконував роботу оператора відділення управління командира батареї 3-го механізованого батальйону військової частини А4447. Був оператором дронів.



Свій останній бій Дмитро прийняв 14 листопада: він зазнав поранень, несумісних із життям, під час виконання бойового завдання на Донеччині, поблизу міста Курахове. Життя мужнього воїна обірвав ворожий дрон.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4 листопада на Донеччині загинув 41-річний захисник з ВолиніПро це повідомив міський голова КовеляСтарший солдат Дмитро Табачук стояв на сторожі майбутнього нашої держави з лютого 2023 року. Воював на Запорізькому та Донецькому напрямках, де сумлінно і самовіддано виконував роботу оператора відділення управління командира батареї 3-го механізованого батальйону військової частини А4447. Був оператором дронів.Свій останній бій Дмитро прийняв 14 листопада: він зазнав поранень, несумісних із життям, під час виконання бойового завдання на Донеччині, поблизу міста Курахове. Життя мужнього воїна обірвав ворожий дрон.

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