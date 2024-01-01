На Волині у ДТП постраждали велосипедист та пішохідка

ДТП у Луцьку та районі: постраждали велосипедист та пішохідка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора ввечері 36-річний водій ВАЗ 2106 по вулиці Центральній у с. Боратин скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок автопригоди 51-річний житель с.Рованці отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.Встановлено, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.У Луцьку вчора близько 16:40 68-річний водій, керуючи автомобілем Volkswagen по вул. Володимирській, допустив наїзд на 76-річну жінку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство під час якого з’ясують усі обставини автопригоди.