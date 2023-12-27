У Луцьку прооперували чоловіка, який ковтнув 5-сантиметрову риб’ячу кістку

У Луцьку прооперували чоловіка, який ковтнув 5-сантиметрову риб’ячу кістку
У Луцьку прооперували чоловіка, який ковтнув 5-сантиметрову риб’ячу кістку.

Про це повідомили у Волинській обласній клінічній лікарні.

"5-сантиметрова риб’яча кістка мігрувала через стравохід у шлунок, поки не вийшла й не зупинилася між ним та печінкою, частково простромивши її. Огорнута сальником, пробула в організмі зо два тижні, завдаючи людині серйозного дискомфорту: сильні болі між лопатками і в обох підребер’ях, нудота, блювота, температура до 38 градусів, озноб і важкість. Поганий аналіз крові, різке схуднення провокували думки про онкологію. Ні фіброгастроскопія, ні колоноскопія, ні рентген не давали лікарям жодних відповідей про діагноз. МРТ виявило потовщення плеври. І лише комп’ютерна томографія з контрастом показали: в організмі стороннє гостре тіло. Що саме, зрозуміли вже під час операції. Навколо кістки почав утворюватися абсцес. Її дістали з організму лапароскопічним методом. Операція тривала з пів години", - розповіли у медзакладі.

"Ковтання гострих предметів може обернутися для людини важкими наслідками. Якщо проб’є стравохід, то призведе до медіастеніту – це запалення середостіння; якщо пошкодить органи шлунково-кишкового тракту, може настати перитоніт або абсцес черевної порожнини, як у цьому випадкові", - розповів Микола Галей, який проводив операцію.

Найбільшою проблемою може бути поранення судин. До такої групи небезпечних предметів належать зубочистки, голки, уламки, пластмасові й дерев’яні виделки, кістки з риби та м’яса тощо. Тому головна порада – добре розжовувати їжу, аби не проковтнути зайвого. А батькам особливо важливо пильнувати дітей, які люблять тягнути до рота сторонні предмети.
У Луцьку прооперували чоловіка, який ковтнув 5-сантиметрову риб’ячу кістку

"Це нетипова операція, - розповідає Микола Галей,- у моїй практиці перша, бо у 80-90% сторонні тіла виходять з організму природним шляхом, і в 90% випадків їх найкраще діагностує комп’ютерна томографія".

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Теги: Волинь, операція, печінка
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