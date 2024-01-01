У Луцьку попрощалися з Героєм Дмитром Бачинським
Сьогодні, 15:23
Загинув при виконанні бойового завдання: у Луцьку попрощалися із військовослужбовцем Дмитром Бачинським.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу Дмитра Бачинського, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Сьогодні, 19 листопада, Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.
Бачинський Дмитро Іларіонович (21.07.1992 року народження) загинув 9 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ганнівка Донецької області.
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу Дмитра Бачинського, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Сьогодні, 19 листопада, Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.
Бачинський Дмитро Іларіонович (21.07.1992 року народження) загинув 9 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ганнівка Донецької області.
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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