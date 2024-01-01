У Луцьку попрощалися з Героєм Дмитром Бачинським

Загинув при виконанні бойового завдання: у Луцьку попрощалися із військовослужбовцемПро це повідомили у Луцькій міській раді.Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу Дмитра Бачинського, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Сьогодні, 19 листопада, Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.Бачинський Дмитро Іларіонович (21.07.1992 року народження) загинув 9 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ганнівка Донецької області.Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.