На Волині загорівся автомобіль





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події прибули рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинськ, які о 20:59 ліквідували пожежу.



Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 листопада о 20:48 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання легкового автомобіля в селі Низкиничі Володимирського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події прибули рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинськ, які о 20:59 ліквідували пожежу.Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

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