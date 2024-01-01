На Волині загорівся автомобіль

На Волині загорівся автомобіль
18 листопада о 20:48 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання легкового автомобіля в селі Низкиничі Володимирського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події прибули рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинськ, які о 20:59 ліквідували пожежу.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
На Волині загорівся автомобіль

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Теги: Волинь, пожежа, автомобіль
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