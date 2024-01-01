Де у Луцьку продаватимуть новорічні дерева. АДРЕСИ

Визначили пункти продажу хвойних дерев до новорічних та різдвяних свят.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Відповідний проєкт рішення ухвалили під час чергового засідання виконавчого комітету, що відбувся сьогодні, 19 листопада.- бульв. Івана Газюка, 7-А (поблизу бібліотеки);- просп. Соборності (поблизу ринку «Північний»);- просп. Соборності, 26;- вул. Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту);- вул. Глушець (навпроти Центрального ринку);- просп. Відродження, 6;- на розі вул. Січової – просп. Відродження;- вул. Героїв УПА (поблизу магазину «Вишківський»);- вул. Конякіна, 14 (поблизу ринку);- вул. Львівська (поблизу магазину SPAR).Суб’єктам господарювання, які мають намір здійснювати продаж хвойних дерев, необхідно звернутись в Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку для отримання адміністративної послуги «Надання погодження розміщення тимчасової споруди для пунктів одноразової торгівлі (послуг) та укладання договору на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності». Дозволена площа для одного пункту торгівлі становить до 30 кв. м."Варто зауважити, що суб’єкти господарювання зобов'язані прибрати територію пунктів продажу хвойних дерев, не здійснювати заїзд транспортних засобів на території зелених зон, забезпечити збереження трав’яного покрову, декоративних насаджень, кущів тощо у пунктах продажу, а також — дотримуватись вимог чинного законодавства, заходів безпеки під час сигналу «Повітряна тривога», Правил благоустрою міста та інших нормативно-правових актів щодо продажу хвойних дерев на вулицях міста", - зазначили у міській раді.