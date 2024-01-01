Поліцейські з Волині отримали нагороди Міноборони





Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині, - пише



Нагороди отримали поліцейські з Волині Володимир Прокопчук, Юрій Смаль, Сергій Карпець, Володимир Сільчук.



Нагороду поліцейські отримали у вівторок, 19 листопада, в тисячний день від часу повномасштабного вторгнення, повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Ці поліцейські разом з іншими нашими колегами виконують бойові завдання в найгарячіших точках. Разом з іншими Силами оборони Держави поліцейські проявляють самовідданість і професіоналізм у справі захисту країни, за що і отримують високі відзнаки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські з Волині отримали медалі «За сприяння Збройним Силам України».Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині, - пише ВСН Нагороди отримали поліцейські з ВолиніНагороду поліцейські отримали у вівторок, 19 листопада, в тисячний день від часу повномасштабного вторгнення, повідомили у секторі комунікації поліції Волині.Ці поліцейські разом з іншими нашими колегами виконують бойові завдання в найгарячіших точках. Разом з іншими Силами оборони Держави поліцейські проявляють самовідданість і професіоналізм у справі захисту країни, за що і отримують високі відзнаки.

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