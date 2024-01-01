Поліцейські з Волині отримали нагороди Міноборони
Сьогодні, 05:28
Поліцейські з Волині отримали медалі «За сприяння Збройним Силам України».
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині, - пише ВСН.
Нагороди отримали поліцейські з Волині Володимир Прокопчук, Юрій Смаль, Сергій Карпець, Володимир Сільчук.
Нагороду поліцейські отримали у вівторок, 19 листопада, в тисячний день від часу повномасштабного вторгнення, повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Ці поліцейські разом з іншими нашими колегами виконують бойові завдання в найгарячіших точках. Разом з іншими Силами оборони Держави поліцейські проявляють самовідданість і професіоналізм у справі захисту країни, за що і отримують високі відзнаки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині, - пише ВСН.
Нагороди отримали поліцейські з Волині Володимир Прокопчук, Юрій Смаль, Сергій Карпець, Володимир Сільчук.
Нагороду поліцейські отримали у вівторок, 19 листопада, в тисячний день від часу повномасштабного вторгнення, повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Ці поліцейські разом з іншими нашими колегами виконують бойові завдання в найгарячіших точках. Разом з іншими Силами оборони Держави поліцейські проявляють самовідданість і професіоналізм у справі захисту країни, за що і отримують високі відзнаки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Поліцейські з Волині отримали нагороди Міноборони
Сьогодні, 05:28
З 8 ракет ATACMS, випущених Україною по складу боєприпасів, росіяни змогли перехопити лише 2
Сьогодні, 03:17
20 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині працює 133-річна метеостанція. ВІДЕО
19 листопад, 23:06