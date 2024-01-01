Волиняни привезли 11 медалей із Кубку світу з козацького двобою. ФОТО

Волиняни привезли 11 медалей із Кубку світу з козацького двобою. ФОТО
Представники Волині вдало виступили на Кубку світу з козацького двобою та привезли на Батьківщину 11 нагород різного гатунку.

Про це повідомили у Департаменті молоді та спорту Луцької міської ради.

Кубок світу з козацького двобою відбувався із 15 по 17 листопада 2024 року в австрійському місті Брегенц.

У змаганнях взяли участь близько 1200 спортсменів із Німеччини, Чехії, Італії, Франції, Угорщини, Великобританії, Словенії, Іспанії, Швейцарії, Австрії та інших країн світу.

Україну на цих міжнародних стартах представляли спортсмени ГО «Федерація рукопашного бою міста Луцька» та Волинського обласного спортивного клубу «Магістр», які змагались в двох розділах: «ММА» та «Греплінг».

У підсумку кількаденного спортивного протистояння волинянами було здобуто 11 нагород різного ґатунку.

У розділі «ММА» Білевич Дмитро та Ткачук Михайло вибороли «срібні» нагороди Кубку. «Золоті» нагороди та титул переможців здобули Коляда Денис та Зіник Дмитро.
У розділі «Греплінг» третю сходинку п’єдесталу посів Ткачук Михайло, другі місця завоювали Яковчук Давид та Ставецька Юлія, а чемпіонами стали Яковчук Олександр, Зіник Дмитро, Білевич Дмитро та Базюк Олександра.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: спорт, Кубок світу з козацького двобою, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 09:27
Посольство США попередило своїх громадян в Україні про можливу значну повітряну атаку сьогодні
Сьогодні, 09:08
Волиняни привезли 11 медалей із Кубку світу з козацького двобою. ФОТО
Сьогодні, 08:25
Данія передасть Україні нові партії F-16
Сьогодні, 07:32
Поліцейські з Волині отримали нагороди Міноборони
Сьогодні, 05:28
Схожі новини
Волиняни завоювали 6 медалей на змаганнях Нескорених у Іспанії Волиняни завоювали 6 медалей на змаганнях Нескорених у Іспанії
17 жовтень, 08:28
«Дуже мудра людина, але родзинка», – відомий воротар про Кварцяного «Дуже мудра людина, але родзинка», – відомий воротар про Кварцяного
15 жовтень, 08:25
Лучанин забив дебютний гол за «Баєр» в Юнацькій Лізі УЄФА. ВІДЕО Лучанин забив дебютний гол за «Баєр» в Юнацькій Лізі УЄФА. ВІДЕО
03 жовтень, 01:15
Лучанка – призерка Всеукраїнських змагань з літнього біатлону. ФОТО Лучанка – призерка Всеукраїнських змагань з літнього біатлону. ФОТО
15 серпень, 23:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 09:27
 0
Посольство США попередило своїх громадян в Україні про можливу значну повітряну атаку сьогодні
Сьогодні, 09:08
 0
Волиняни привезли 11 медалей із Кубку світу з козацького двобою. ФОТО
Сьогодні, 08:25
 0
Данія передасть Україні нові партії F-16
Сьогодні, 07:32
 0
Поліцейські з Волині отримали нагороди Міноборони
Сьогодні, 05:28
 0
Медіа
відео
1/8