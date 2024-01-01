Волиняни привезли 11 медалей із Кубку світу з козацького двобою. ФОТО

Представники Волині вдало виступили на Кубку світу з козацького двобою та привезли на Батьківщину 11 нагород різного гатунку.Про це повідомили у Департаменті молоді та спорту Луцької міської ради.Кубок світу з козацького двобою відбувався із 15 по 17 листопада 2024 року в австрійському місті Брегенц.У змаганнях взяли участь близько 1200 спортсменів із Німеччини, Чехії, Італії, Франції, Угорщини, Великобританії, Словенії, Іспанії, Швейцарії, Австрії та інших країн світу.Україну на цих міжнародних стартах представляли спортсмени ГО «Федерація рукопашного бою міста Луцька» та Волинського обласного спортивного клубу «Магістр», які змагались в двох розділах: «ММА» та «Греплінг».У підсумку кількаденного спортивного протистояння волинянами було здобуто 11 нагород різного ґатунку.У розділі «ММА»тавибороли «срібні» нагороди Кубку. «Золоті» нагороди та титул переможців здобулитаУ розділі «Греплінг» третю сходинку п’єдесталу посів, другі місця завоювалита, а чемпіонами сталита