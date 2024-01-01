Путін може погодитися вийти з двох областей України, але вимагатиме її нейтралітету, — Reuters

володимир путін готовий обговорювати з новообраним президентом США Дональдом Трампом припинення вогню в Україні. Водночас він не погодиться вийти з великої частини захопленої української території та вимагатиме, щоб Україна не вступала до НАТО.



Про це пише Reuters із посиланням на анонімні джерела. повідомляє



За їхніми словами, путін за посередництва Трампа, може погодитися на заморожування конфлікту вздовж лінії фронту, хоч офіційно кремль відкидав таку можливість.



Крім того, деякі співрозмовники Reuters припускають можливість переговорів щодо точного розподілу чотирьох східних областей України — Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.



Водночас, щодо двох інших областей, де росія утримує незначну територію, — Харківської та Миколаївської — рф може бути відкритою до виведення військ звідти, стверджують джерела видання.



У такий спосіб путін міг би подати росіянам угоду про припинення вогню, згідно з якою росія залишила б за собою більшу частину Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини, як перемогу, яка забезпечила «захист російськомовного населення на сході України». Водночас долю Криму на переговорах росія не готова обговорювати.



Російські джерела Reuters вважають, що угода про припинення вогню може нагадувати проєкт угоди, над якою працювали під час переговорів у Стамбулі у 2022 році.



А втім, укладенню угоди може завадити дозвіл чинного президента США Джо Байдена на удари далекобійними ракетами ATACMS по росії. Reuters пише, що якщо припинення вогню не буде досягнуто, то росія продовжить воювати.



Чого вимагає путін?



Від російського лідера та його представників неодноразово лунали заяви, у яких росію змальовують готовою до перемовин для врегулювання війни в Україні, які не відбуваються, бо того нібито не хоче Київ.



Насправді ж путін вимагає відмови Києва від вступу в НАТО та визнання на міжнародному рівні Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і Криму російськими територіями.



В американському Інституті вивчення війни (ISW) казали, що прийняття умов російського лідера дало б зрозуміти, що територіальна цілісність України є предметом обговорення. А цей прецедент дав би кремлю можливість просувати подальші територіальні поступки від України й узагалі оскаржувати ідею української державності.



Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба казав, що Україна готова до переговорного процесу з росією «на певному етапі», коли та буде готова вести їх доброчесно. Наразі такої готовності з російського боку не спостерігається, зазначав Кулеба.

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