У селі на Волині скажений кіт покусав місцевого мешканця





20 листопада у селі відбувається вакцинація усіх домашніх котів та собак від сказу, розповів Михайло Жук.



Зі слів ветлікаря, кіт сам прибився до місцевого мешканця, який живе неподалік траси. Господар доглядав за котом, допоки тварина не вкусила чоловіка за руку.



"Чоловік не звертався за медичною допомогою, нас не повідомив про цей випадок. Але через чотири дні кіт здох. Тому спеціалісти виїхали на місце, дезінфікували подвір’я, а матеріал з тварини відібрали та відправили у лабораторію", — каже Михайло Жук.

Експертиза підтвердила у кота сказ. Наразі чоловік, якого вкусив кіт, проходить лікування, йому ввели антирабічну сироватку.



"Протягом липня-серпня в цьому селі була планова вакцинація домашніх тварин від сказу. Але через старосту ми отримали список жителів, у яких з того часу з'явилися улюбленці. Сьогодні будемо їх додатково щеплювати", — додав ветлікар.

У селі Грибовиця через випадок сказу запровадили карантин. Він триватиме два місяці.



Довідково: Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Грибовиця Володимирського району скажений кіт вкусив місцевого мешканця. Чоловік — на лікуванні.20 листопада у селі відбувається вакцинація усіх домашніх котів та собак від сказу, розповів Суспільному провідний лікар Іваничівського відділу Держпродспоживслужби в областіЗі слів ветлікаря, кіт сам прибився до місцевого мешканця, який живе неподалік траси. Господар доглядав за котом, допоки тварина не вкусила чоловіка за руку."Чоловік не звертався за медичною допомогою, нас не повідомив про цей випадок. Але через чотири дні кіт здох. Тому спеціалісти виїхали на місце, дезінфікували подвір’я, а матеріал з тварини відібрали та відправили у лабораторію", — каже Михайло Жук.Експертиза підтвердила у кота сказ. Наразі чоловік, якого вкусив кіт, проходить лікування, йому ввели антирабічну сироватку."Протягом липня-серпня в цьому селі була планова вакцинація домашніх тварин від сказу. Але через старосту ми отримали список жителів, у яких з того часу з'явилися улюбленці. Сьогодні будемо їх додатково щеплювати", — додав ветлікар.У селі Грибовиця через випадок сказу запровадили карантин. Він триватиме два місяці.Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально.

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