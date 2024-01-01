Рада підтримала законопроєкт про ліквідацію МСЕК





Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, пише



За цей законопроєкт проголосували 260 депутатів.



Згідно із законопроєктом, пропонується:



- замінити застарілу систему МСЕК на Оцінювання повсякденного функціонування особи, запровадивши відповідне базове регулювання;



- у зв’язку з виключенням із законодавства медико-соціальної експертизи стійких обмежень життєдіяльності, відповідні зміни вносяться до низки інших чинних законів України;



- встановити, що медичний висновок про тимчасову непрацездатність формується на весь період тривалості стану, що призводить до тимчасової втрати працездатності.



Железняк заявив, що наразі функції МСЕК будуть покладені на експертні комісії, що формуватимуться у кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я.



Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи (МСЕК). Він передбачає модернізацію процедури МСЕК через:



- можливість онлайн-участі на засіданнях МСЕК, що зменшить витрати часу та коштів для пацієнтів;



- зміни в порядку встановлення інвалідності (замість особистої присутності пропонується розглядати документи людей для експертизи);



- внесення інформації про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) для спрощення доступу лікарів до даних і пришвидшення ухвалення рішень й прозорості.



Скандали з МСЕК



4 жовтня правоохоронці викрили керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, а також її сина Олександра Крупу — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні на мільйони доларів.



Згодом «Цензор.НЕТ» написав, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну корупційну схему керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, адже були її співучасниками. Так, десятки прокурорів, серед яких і обласний прокурор, змогли оформити інвалідність.



На тлі цього скандалу правоохоронці взялися з перевірки посадовців Хмельниччини та працівників МСЕК. Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки Хмельницької МСЕК про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним. А президент Володимир Зеленський призначив засідання РНБО щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями й пообіцяв реакцію на різних рівнях.



Так, 22 жовтня Зеленський оголосив, що РНБО визначило перелік рішень, «які повернуть справедливість», а він затвердив їх указом.



За кілька хвилин стало відомо, що генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутати Верховної Ради підтримали в першому читанні законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.Про це заявив народний депутат, пише Громадське За цей законопроєкт проголосували 260 депутатів.- замінити застарілу систему МСЕК на Оцінювання повсякденного функціонування особи, запровадивши відповідне базове регулювання;- у зв’язку з виключенням із законодавства медико-соціальної експертизи стійких обмежень життєдіяльності, відповідні зміни вносяться до низки інших чинних законів України;- встановити, що медичний висновок про тимчасову непрацездатність формується на весь період тривалості стану, що призводить до тимчасової втрати працездатності.Железняк заявив, що наразі функції МСЕК будуть покладені на експертні комісії, що формуватимуться у кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я.Нагадаємо, раніше президент Українипідписав закон про вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи (МСЕК). Він передбачає модернізацію процедури МСЕК через:- можливість онлайн-участі на засіданнях МСЕК, що зменшить витрати часу та коштів для пацієнтів;- зміни в порядку встановлення інвалідності (замість особистої присутності пропонується розглядати документи людей для експертизи);- внесення інформації про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) для спрощення доступу лікарів до даних і пришвидшення ухвалення рішень й прозорості.4 жовтня правоохоронці викрили керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, а також її сина Олександра Крупу — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні на мільйони доларів.Згодом «Цензор.НЕТ» написав, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну корупційну схему керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, адже були її співучасниками. Так, десятки прокурорів, серед яких і обласний прокурор, змогли оформити інвалідність.На тлі цього скандалу правоохоронці взялися з перевірки посадовців Хмельниччини та працівників МСЕК. Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки Хмельницької МСЕК про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним. А президент Володимир Зеленський призначив засідання РНБО щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями й пообіцяв реакцію на різних рівнях.Так, 22 жовтня Зеленський оголосив, що РНБО визначило перелік рішень, «які повернуть справедливість», а він затвердив їх указом.За кілька хвилин стало відомо, що генеральний прокурор Україниподав у відставку.

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