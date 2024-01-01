Нова WOW-доставка у Луцьку: які «фішки»?
Сьогодні, 16:24
В Луцьку запрацював «сервіс доставки супер’їжі WOW-доставка».
Про це повідомила команда «WOW» у своєму інстаграмі та тік-тоці, а також перші дегустації вже можна було побачити у відомих луцьких інфлуенсерів та блогерів.
В очі одразу кидається яскраве упакування, яке явно «не таке як у всіх», та дотепний фірмовий стиль бренду в стилі поп-арт коміксів від «MARVEL» та інших.
Що пропонують?
В меню ми нарахували понад 100 позицій. Це піца на дровах, суші та коктейлі в прозорих баночках. Серед асортименту як улюблені всіма стандартні хіти піц, суші та коктейлів, так і «WOW-меню», де представлені оригінальні страви й напої від шеф-кухаря та бренд-бармена.
Слоган компанії:
- WOW-порції
- WOW-ціни
- WOW-якість
- WOW-швидкість
І дійсно, піца тут має дуже доступну ціну. Вартість цієї страви діаметром 32 сантиметри стартує від 145 гривень.
А суші та роли на 8 шматочків коштують від 150 гривень.
В піці й ролах дууууже багато начинки, а якість інгредієнтів дає просто «WOW-смак».
Серед коктейлів є як алкогольні, так і безалкогольні – бабл-ті, лимонади тощо. Вартість цих напоїв стартує лише від 90 гривень.
Доставляти смаколики обіцяють якнайшвидше, а в Луцьку ще й прямо до дверей. Діє доставка і за містом. На замовлення вартістю від 700 гривень вона безплатна.
Замовлення приймають щодня, з 12:00 до 22:00, на сайті wowdostavka.com.ua або за телефоном 073 883 49 49
WOW! Смачного!!!
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Про це повідомила команда «WOW» у своєму інстаграмі та тік-тоці, а також перші дегустації вже можна було побачити у відомих луцьких інфлуенсерів та блогерів.
В очі одразу кидається яскраве упакування, яке явно «не таке як у всіх», та дотепний фірмовий стиль бренду в стилі поп-арт коміксів від «MARVEL» та інших.
Що пропонують?
В меню ми нарахували понад 100 позицій. Це піца на дровах, суші та коктейлі в прозорих баночках. Серед асортименту як улюблені всіма стандартні хіти піц, суші та коктейлів, так і «WOW-меню», де представлені оригінальні страви й напої від шеф-кухаря та бренд-бармена.
Слоган компанії:
- WOW-порції
- WOW-ціни
- WOW-якість
- WOW-швидкість
І дійсно, піца тут має дуже доступну ціну. Вартість цієї страви діаметром 32 сантиметри стартує від 145 гривень.
А суші та роли на 8 шматочків коштують від 150 гривень.
В піці й ролах дууууже багато начинки, а якість інгредієнтів дає просто «WOW-смак».
Серед коктейлів є як алкогольні, так і безалкогольні – бабл-ті, лимонади тощо. Вартість цих напоїв стартує лише від 90 гривень.
Доставляти смаколики обіцяють якнайшвидше, а в Луцьку ще й прямо до дверей. Діє доставка і за містом. На замовлення вартістю від 700 гривень вона безплатна.
Замовлення приймають щодня, з 12:00 до 22:00, на сайті wowdostavka.com.ua або за телефоном 073 883 49 49
WOW! Смачного!!!
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