Нова WOW-доставка у Луцьку: які «фішки»?

В Луцьку запрацював «сервіс доставки супер’їжі WOW-доставка».Про це повідомила команда «WOW» у своєму інстаграмі та тік-тоці, а також перші дегустації вже можна було побачити у відомих луцьких інфлуенсерів та блогерів.В очі одразу кидається яскраве упакування, яке явно «не таке як у всіх», та дотепний фірмовий стиль бренду в стилі поп-арт коміксів від «MARVEL» та інших.В меню ми нарахували понад 100 позицій. Це піца на дровах, суші та коктейлі в прозорих баночках. Серед асортименту як улюблені всіма стандартні хіти піц, суші та коктейлів, так і «WOW-меню», де представлені оригінальні страви й напої від шеф-кухаря та бренд-бармена.- WOW-порції- WOW-ціни- WOW-якість- WOW-швидкістьІ дійсно, піца тут має дуже доступну ціну. Вартість цієї страви діаметром 32 сантиметри стартує від 145 гривень.А суші та роли на 8 шматочків коштують від 150 гривень.В піці й ролах дууууже багато начинки, а якість інгредієнтів дає просто «WOW-смак».Серед коктейлів є як алкогольні, так і безалкогольні – бабл-ті, лимонади тощо. Вартість цих напоїв стартує лише від 90 гривень.Доставляти смаколики обіцяють якнайшвидше, а в Луцьку ще й прямо до дверей. Діє доставка і за містом. На замовлення вартістю від 700 гривень вона безплатна.Замовлення приймають щодня, з 12:00 до 22:00, на сайті wowdostavka.com.ua або за телефоном 073 883 49 49WOW! Смачного!!!