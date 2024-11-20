Рада прийняла закон, який має спростити переселенцям пошук житла

Рада прийняла закон, який має спростити переселенцям пошук житла
Сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт 11281 щодо забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб.

“За” проголосували 258 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк, пише LB.ua.

Зі свого боку, нардеп Павло Фролов зауважив, що законопроєкт передбачає створення інформаційної бази придатного для проживання житла у вигляді публічної інтерактивної карти, де буде доступна інформація про технічний стан об’єкта, його фото, кількість місць для проживання, обсяг потенційних інвестицій для приведення у належний для проживання стан.

Передбачається, що переселенці зможуть обирати об'єкт, де б вони хотіли проживати, а органи влади комунікувати з міжнародними організаціями щодо проведення необхідного ремонту та введення об'єкта у експлуатацію.

Подавати заявки на проживання внутрішні переселенці зможуть орієнтовно через пів року після того, як закон набуде чинності.

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Теги: Росія, Україна, війна
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