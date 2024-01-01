Загинув Герой з Луцька Богдан Войтюк





Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



Лучанин Войтюк Богдан Вікторович, 04.11.1990 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду номер обслуги відділення протитанкових ракетних комплексів взводу протитанкових ракетних комплексів роти.



Солдат Войтюк Богдан Вікторович загинув 4 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з окупантами загинув воїн з Луцька Богдан Войтюк.Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.Лучанин Войтюк Богдан Вікторович, 04.11.1990 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду номер обслуги відділення протитанкових ракетних комплексів взводу протитанкових ракетних комплексів роти.Солдат Войтюк Богдан Вікторович загинув 4 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.

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