Знову біль і смуток: у Луцькій громаді попрощалися із Героєм Миколою Чусом
Сьогодні, 14:40
Жителі міської територіальної громади зібралися сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку, щоб провести в останню дорогу загиблого воїна Миколу Чуса (20 січня 1984 року народження).
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Микола Чус був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія-електрика 2-ї радіостанції взводу зв’язку 1-го стрілецького батальйону.
Загинув 29.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Катеринівка Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого Героя разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучилася заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк.
Після завершення богослужіння домовину з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилися і виконала Державний Гімн.
Поховали військовослужбовця на кладовищі у мікрорайоні Вишків.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Микола Чус був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія-електрика 2-ї радіостанції взводу зв’язку 1-го стрілецького батальйону.
Загинув 29.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Катеринівка Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого Героя разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучилася заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк.
Після завершення богослужіння домовину з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилися і виконала Державний Гімн.
Поховали військовослужбовця на кладовищі у мікрорайоні Вишків.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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