Знову біль і смуток: у Луцькій громаді попрощалися із Героєм Миколою Чусом

Жителі міської територіальної громади зібралися сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку, щоб провести в останню дорогу загиблого воїна(20 січня 1984 року народження).Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Микола Чус був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія-електрика 2-ї радіостанції взводу зв’язку 1-го стрілецького батальйону.Загинув 29.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Катеринівка Донецької області.До спільної молитви за упокій душі спочилого Героя разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучилася заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк.Після завершення богослужіння домовину з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилися і виконала Державний Гімн.Поховали військовослужбовця на кладовищі у мікрорайоні Вишків.