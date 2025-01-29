Знову біль і смуток: у Луцькій громаді попрощалися із Героєм Миколою Чусом

Знову біль і смуток: у Луцькій громаді попрощалися із Героєм Миколою Чусом
Жителі міської територіальної громади зібралися сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку, щоб провести в останню дорогу загиблого воїна Миколу Чуса (20 січня 1984 року народження).

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Микола Чус був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія-електрика 2-ї радіостанції взводу зв’язку 1-го стрілецького батальйону.

Загинув 29.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Катеринівка Донецької області.

До спільної молитви за упокій душі спочилого Героя разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучилася заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк.

Після завершення богослужіння домовину з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилися і виконала Державний Гімн.

Поховали військовослужбовця на кладовищі у мікрорайоні Вишків.
Знову біль і смуток: у Луцькій громаді попрощалися із Героєм Миколою Чусом

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Знову біль і смуток: у Луцькій громаді попрощалися із Героєм Миколою Чусом
Знову біль і смуток: у Луцькій громаді попрощалися із Героєм Миколою Чусом



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знову біль і смуток: у Луцькій громаді попрощалися із Героєм Миколою Чусом
Сьогодні, 14:40
Ексохоронець Януковича разом із Саркісяном постраждав унаслідок вибуху в елітному московському ЖК, — ЗМІ
Сьогодні, 14:04
На Волині викрили злочинну групу, організовану начальником ТЦК: допомагали ухилятися від мобілізації
Сьогодні, 13:15
Білорусь розпочала перевірку боєготовності армії із застосуванням розвідувальних та ударних дронів
Сьогодні, 13:05
На Волині виникла пожежа на балконі житлового будинку
Сьогодні, 12:42
Схожі новини
Волинський прикордонник привіз до Луцька кицьку, яку прихистив на службі Волинський прикордонник привіз до Луцька кицьку, яку прихистив на службі
02 лютий, 08:12
«Я мріяв обручку носити»: боєць із Волині розповів про поранення та ампутацію руки «Я мріяв обручку носити»: боєць із Волині розповів про поранення та ампутацію руки
01 лютий, 21:31
У військовій частині на Вінниччині зупинилося серце Героя з Волині Олександра Панасюка У військовій частині на Вінниччині зупинилося серце Героя з Волині Олександра Панасюка
31 січень, 17:05
У Луцькій громаді провели в останню дорогу захисника України Андрія Пундора У Луцькій громаді провели в останню дорогу захисника України Андрія Пундора
31 січень, 15:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Знову біль і смуток: у Луцькій громаді попрощалися із Героєм Миколою Чусом
Сьогодні, 14:40
 0
Ексохоронець Януковича разом із Саркісяном постраждав унаслідок вибуху в елітному московському ЖК, — ЗМІ
Сьогодні, 14:04
 0
На Волині викрили злочинну групу, організовану начальником ТЦК: допомагали ухилятися від мобілізації
Сьогодні, 13:15
 0
Білорусь розпочала перевірку боєготовності армії із застосуванням розвідувальних та ударних дронів
Сьогодні, 13:05
 0
На Волині виникла пожежа на балконі житлового будинку
Сьогодні, 12:42
 0
Медіа
відео
1/8