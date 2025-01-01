Колишню депутатку райради та керівницю ГО у Луцьку судили за переправляння чоловіків за кордон

Колишню депутатку райради та керівницю ГО у Луцьку судили за переправляння чоловіків за кордон
Директорку громадської організації "Європейський вектор Волині", колишню депутатку районної ради та доцентку Луцького національного університету, засудили за участь у схемі переправлення військовозобовʼязаних через кордон.

Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду, пише Суспільне.

Жінку звинувачували за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України (ч.2, ст. 25, ч. 4, ст. 28, ч. 1, ст. 114-1, ч. 3, ст. 332, за ч. 1, ч.3, ч.4. ст.358) та призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, але від відбування покарання звільнили та призначили два роки іспитового терміну.

Обвинувачена уклала угоду зі слідством про визнання винуватості і погодилася із призначеним покаранням.

Як йдеться у вироку, організувала схему переправлення чоловіків за кордон заступниця начальника обласної військової адміністрації. Обвинувачена, колишня депутатка райради, була її спільницею. Також слідству відомо про ще шістьох людей, які брали участь у схемі.

Засуджена оформляла супровідні листи на псевдоволонтерів. Крім того, допомагала організаторці схеми, заступниці голови волинської облдержадміністрації, переправляти чоловіків та шукати потенційних клієнтів.

За внесення військовозобов'язаних до відповідних волонтерських реєстрів обвинувачена брала від 500 до 2000 доларів США винагороди.

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Теги: Волинь, суд, військовозобов'язані
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