У Луцьку подружжя та їх знайомі водії в автобусній схованці за 20 тисяч доларів переправляли чоловіків до Польщі

У Луцьку подружжя та їх знайомі водії в автобусній схованці за 20 тисяч доларів переправляли чоловіків до Польщі
До Польщі в автобусному відсіку: Нацполіція викрила групу зловмисників, які переправляли військовозобов’язаних за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На Волині за 20 тисяч доларів зловмисники переправляли чоловіків до іншої країни в автобусній схованці. Правоохоронці провели спецоперацію, в ході якої запобігли втечі з України організатора незаконного бізнесу та затримали трьох його спільників. Їм загрожує до 9 років ув‘язнення.

Оперативники Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі ГУНП у Волинській області у взаємодії із працівниками внутрішньої безпеки Прикордонної служби нейтралізували незаконну діяльність осіб, які переправляли військовозобов‘язаних чоловіків за кордон на рейсовому автобусі міжнародного сполучення.

Організатором виявився 54-річний мешканець Луцька. Допомагала йому у цьому дружина та двоє знайомих, які працювали водіями рейсових автобусів міжнародного сполучення. Вони ж безпосередньо перевозили чоловіків призовного віку через кордон.
У Луцьку подружжя та їх знайомі водії в автобусній схованці за 20 тисяч доларів переправляли чоловіків до Польщі

Для трансферу клієнтів у конструкції автобуса спеціально обладнали місце, куди ховали охочих втекти з країни. Вартість такої поїздки складала 20 тисяч доларів. Гроші брали частинами, одну з яких «клієнти» мали віддати водіям, після проходження паспортного та митного контролю на пункті пропуску «Ягодин».

Водіїв автобуса затримали на шляху до Польщі. Одночасно на іншому пункті пропуску правоохоронці затримали організатора схеми, який намагався виїхати з країни, а у Луцьку затримали його дружину.

Усім фігурантам слідчі поліції Волині повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки спільникам загрожує до 9 років позбавлення волі.
У Луцьку подружжя та їх знайомі водії в автобусній схованці за 20 тисяч доларів переправляли чоловіків до Польщі
У Луцьку подружжя та їх знайомі водії в автобусній схованці за 20 тисяч доларів переправляли чоловіків до Польщі
У Луцьку подружжя та їх знайомі водії в автобусній схованці за 20 тисяч доларів переправляли чоловіків до Польщі

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Теги: Луцьк, ухилянти, поліція
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