У приміщенні поліції в Рівному затримали двох чоловіків із вибухівкою





Про це



У приміщення міської поліції зайшли двоє невідомих із вибухової речовиною, тип якої наразі встановлюється.



Їх одразу затримали.



Більше - деталей згодом.



Нагадаємо, що напередодні у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух. В результаті вибуху одну особу вбито, шестеро поранено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У приміщенні міської поліції в Рівному затримали двох громадян із вибухівкою.Про це Рівненським новинам стало відомо із власних джерел.У приміщення міської поліції зайшли двоє невідомих із вибухової речовиною, тип якої наразі встановлюється.Їх одразу затримали.Більше - деталей згодом.Нагадаємо, що напередодні у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного. В результаті вибуху одну особу вбито, шестеро поранено.

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