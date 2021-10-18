У приміщенні поліції в Рівному затримали двох чоловіків із вибухівкою
Сьогодні, 16:37
У приміщенні міської поліції в Рівному затримали двох громадян із вибухівкою.
Про це Рівненським новинам стало відомо із власних джерел.
У приміщення міської поліції зайшли двоє невідомих із вибухової речовиною, тип якої наразі встановлюється.
Їх одразу затримали.
Більше - деталей згодом.
Нагадаємо, що напередодні у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух. В результаті вибуху одну особу вбито, шестеро поранено.
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Про це Рівненським новинам стало відомо із власних джерел.
У приміщення міської поліції зайшли двоє невідомих із вибухової речовиною, тип якої наразі встановлюється.
Їх одразу затримали.
Більше - деталей згодом.
Нагадаємо, що напередодні у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух. В результаті вибуху одну особу вбито, шестеро поранено.
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