Росіяни поширили фото українського військового з відсіченою головою: його особу вже встановили





Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов, пише



Національній поліції України передали інформацію для встановлення контакту з рідними військового та проведення слідчих дій, щоб з’ясувати обставини, місцеперебування тіла та інші деталі.



Офіс генерального прокурора теж проінформували щодо чергового грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права з боку росії.



Страти полонених українських бійців



Станом на листопад 2024 року правоохоронці розслідували 53 кримінальні провадження за фактами розстрілу 177 військових. Лише в жовтні-листопаді зареєстрували 13 таких проваджень щодо 54 бійців.



Торік кількість кримінальних проваджень, відкритих за фактами вбивств українських військовополонених росіянами, зросла у понад чотири рази, якщо порівняти з 2022 і 2023 роками.



Про страти повідомляли й у 2025 році. Так, у січні в мережі поширили відео розстрілу російськими окупантами 6 українських військовополонених.

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