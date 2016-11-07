Здетонував снаряд часів війни: волинянин загинув під час роботи з металошукачем

Здетонував снаряд часів війни: волинянин загинув під час роботи з металошукачем
Трагедія сталась біля села Ловища Турійської громади. Рожищанин, 1966 року народження, отримав несумісні з життям тілесні ушкодження внаслідок детонування снаряда часів війни.

Інцидент стався 31 січня. Про це Район.Рожище повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Мешканець Рожища помер на місці події від отриманих травм. За інформацією видання, він шукав метал з металошукачем.

У поліції розслідують обставини нещасного випадку на Турійщині. За цим фактом розслідують кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «Нещасний випадок». Інші деталі трагічної події встановлюють.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: волинянин, вибух, боєприпас
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