Здетонував снаряд часів війни: волинянин загинув під час роботи з металошукачем
Сьогодні, 18:08
Трагедія сталась біля села Ловища Турійської громади. Рожищанин, 1966 року народження, отримав несумісні з життям тілесні ушкодження внаслідок детонування снаряда часів війни.
Інцидент стався 31 січня. Про це Район.Рожище повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Мешканець Рожища помер на місці події від отриманих травм. За інформацією видання, він шукав метал з металошукачем.
У поліції розслідують обставини нещасного випадку на Турійщині. За цим фактом розслідують кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «Нещасний випадок». Інші деталі трагічної події встановлюють.
Головне фото - ілюстративне.
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Інцидент стався 31 січня. Про це Район.Рожище повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Мешканець Рожища помер на місці події від отриманих травм. За інформацією видання, він шукав метал з металошукачем.
У поліції розслідують обставини нещасного випадку на Турійщині. За цим фактом розслідують кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «Нещасний випадок». Інші деталі трагічної події встановлюють.
Головне фото - ілюстративне.
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