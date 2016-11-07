Здетонував снаряд часів війни: волинянин загинув під час роботи з металошукачем





Інцидент стався 31 січня. Про це



Мешканець Рожища помер на місці події від отриманих травм. За інформацією видання, він шукав метал з металошукачем.



У поліції розслідують обставини нещасного випадку на Турійщині. За цим фактом розслідують кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «Нещасний випадок». Інші деталі трагічної події встановлюють.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагедія сталась біля села Ловища Турійської громади. Рожищанин, 1966 року народження, отримав несумісні з життям тілесні ушкодження внаслідок детонування снаряда часів війни.Інцидент стався 31 січня. Про це Район.Рожище повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Волинській області.Мешканець Рожища помер на місці події від отриманих травм. За інформацією видання, він шукав метал з металошукачем.У поліції розслідують обставини нещасного випадку на Турійщині. За цим фактом розслідують кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «Нещасний випадок». Інші деталі трагічної події встановлюють.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію