Польща й надалі підтримуватиме Україну, але для цього «не обов’язково» розгортати війська, - Дуда

Польща й надалі підтримуватиме Україну, але для цього «не обов’язково» розгортати війська, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив готовність надалі підтримувати Україну, але наголосив, що для цього не обов’язково залучати польські війська.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Дуди для Financial Times.

У інтерв'ю газеті Дуда підтримав скептицизм прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска щодо відправки військ в Україну як частини західних сил, розгорнутих для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди.

За його словами, Польща "постійно допомагає" Україні, постачаючи зброю, а також слугуючи логістичним центром для військової та гуманітарної допомоги.

У той же час, на його думку, Польща є "найбільш вразливою до потенційних російських атак".

"Ми будемо допомагати Україні і в майбутньому, тому що це необхідно. Ми не обов'язково повинні розгортати там наші війська", – наголосив він.

Також Дуда вважає, що якщо адміністрація американського президента Дональда Трампа запросить за стіл переговорів інші держави, крім України та Росії – "в інтересах України було б, щоб Польща також була там".

"Якщо ми подивимося на відроджений російський імперіалізм, то в цьому конкретному випадку польські та українські інтереси збігаються", – підсумував польський президент.

22 січня президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg News, що будь-які ефективні миротворчі сили повинні включати американські війська, оскільки лише військової підтримки Європи буде недостатньо для стримування очільника Кремля.

Він також казав, що в межах миротворчої місії на українській території має бути розміщено щонайменше 200 тисяч військовослужбовців.

Нещодавно премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що Лондон готовий зіграти "повну роль" у можливій миротворчій діяльності в Україні, хоча наразі не бачить такої перспективи.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш виключив відправлення миротворців в Україну після війни з Росією та пояснив це тим, що "у рамках НАТО має бути більший розподіл тягаря і диверсифікація".

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Теги: Росія, Україна, війна
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