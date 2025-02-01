Польща й надалі підтримуватиме Україну, але для цього «не обов’язково» розгортати війська, - Дуда

Анджей Дуда підтвердив готовність надалі підтримувати Україну, але наголосив, що для цього не обов’язково залучати польські війська.



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У інтерв'ю газеті Дуда підтримав скептицизм прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска щодо відправки військ в Україну як частини західних сил, розгорнутих для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди.



За його словами, Польща "постійно допомагає" Україні, постачаючи зброю, а також слугуючи логістичним центром для військової та гуманітарної допомоги.



У той же час, на його думку, Польща є "найбільш вразливою до потенційних російських атак".



"Ми будемо допомагати Україні і в майбутньому, тому що це необхідно. Ми не обов'язково повинні розгортати там наші війська", – наголосив він.



Також Дуда вважає, що якщо адміністрація американського президента Дональда Трампа запросить за стіл переговорів інші держави, крім України та Росії – "в інтересах України було б, щоб Польща також була там".



"Якщо ми подивимося на відроджений російський імперіалізм, то в цьому конкретному випадку польські та українські інтереси збігаються", – підсумував польський президент.



22 січня президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg News, що будь-які ефективні миротворчі сили повинні включати американські війська, оскільки лише військової підтримки Європи буде недостатньо для стримування очільника Кремля.



Він також казав, що в межах миротворчої місії на українській території має бути розміщено щонайменше 200 тисяч військовослужбовців.



Нещодавно премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що Лондон готовий зіграти "повну роль" у можливій миротворчій діяльності в Україні, хоча наразі не бачить такої перспективи.



Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш виключив відправлення миротворців в Україну після війни з Росією та пояснив це тим, що "у рамках НАТО має бути більший розподіл тягаря і диверсифікація".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Польщіпідтвердив готовність надалі підтримувати Україну, але наголосив, що для цього не обов’язково залучати польські війська.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Дуди для Financial Times.У інтерв'ю газеті Дуда підтримав скептицизм прем'єр-міністра Польщіщодо відправки військ в Україну як частини західних сил, розгорнутих для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди.За його словами, Польща "постійно допомагає" Україні, постачаючи зброю, а також слугуючи логістичним центром для військової та гуманітарної допомоги.У той же час, на його думку, Польща є "найбільш вразливою до потенційних російських атак"."Ми будемо допомагати Україні і в майбутньому, тому що це необхідно. Ми не обов'язково повинні розгортати там наші війська", – наголосив він.Також Дуда вважає, що якщо адміністрація американського президента Дональда Трампа запросить за стіл переговорів інші держави, крім України та Росії – "в інтересах України було б, щоб Польща також була там"."Якщо ми подивимося на відроджений російський імперіалізм, то в цьому конкретному випадку польські та українські інтереси збігаються", – підсумував польський президент.22 січня президентзаявив в інтерв'ю Bloomberg News, що будь-які ефективні миротворчі сили повинні включати американські війська, оскільки лише військової підтримки Європи буде недостатньо для стримування очільника Кремля.Він також казав, що в межах миротворчої місії на українській території має бути розміщено щонайменше 200 тисяч військовослужбовців.Нещодавно премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що Лондон готовий зіграти "повну роль" у можливій миротворчій діяльності в Україні, хоча наразі не бачить такої перспективи.Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш виключив відправлення миротворців в Україну після війни з Росією та пояснив це тим, що "у рамках НАТО має бути більший розподіл тягаря і диверсифікація".

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