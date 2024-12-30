На Донеччині загинули воїни з Луцька Сергій Козлов і Сергій Лазарєв
Сьогодні, 20:35
Волинь та Луцька громада знову отримали жахливу звістку про загибель двої воїнів-краян.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Козлов Сергій Валентинович, 07.01.1979 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого стрільця-оператора 3 механізованого відділення 2 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону.
Старший солдат Козлов Сергій Валентинович загинув 08.01.2025 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Новосілка Донецької області.
Лучанин Лазарєв Сергій Анатолійович, 04.09.1979 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-помічника 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 1 механізованої роти 1 механізованого батальйону.
Солдат Лазарєв Сергій Анатолійович загинув 01.02.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Андріївка Донецької області.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Козлов Сергій Валентинович, 07.01.1979 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого стрільця-оператора 3 механізованого відділення 2 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону.
Старший солдат Козлов Сергій Валентинович загинув 08.01.2025 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Новосілка Донецької області.
Лучанин Лазарєв Сергій Анатолійович, 04.09.1979 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-помічника 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 1 механізованої роти 1 механізованого батальйону.
Солдат Лазарєв Сергій Анатолійович загинув 01.02.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Андріївка Донецької області.
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