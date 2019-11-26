Митрополит Михаїл отримав догану від Синоду ПЦУ

Очільник Волинської єпархії ПЦУ митрополит Михаїл отримав догану від Священного Синоду ПЦУ через розписи Свято-Троїцького кафедрального собору в місті Луцьк.Про це йдеться на сайті ПЦУ.Синод ПЦУ заслухав звіт робочої комісії на чолі з митрополитом Львівським і Сокальським Димитрієм, утвореної синодальним рішенням від 7 листопада 2024 року, яка вивчала обставини появи серед нових розписів Свято-Троїцького кафедрального собору міста Луцька, зображень нині живих світських осіб, що викликало спокусу в суспільстві та широкий негативний резонанс.Робоча комісія дослідила справу на місці, опитала настоятеля Свято-Троїцького кафедрального собору м. Луцька митрополита Луцького і Волинського Михаїла, духовенства собору, виконавців проєкту розписів, інших дотичних до справи осіб та подала звіт.«Було встановлено, що зображення нині живих світських осіб – меценатів Свято-Троїцького кафедрального собору м. Луцька і Волинської єпархії УПЦ (ПЦУ), за ініціативою та розпорядженням митрополита Луцького і Волинського Михаїла дійсно були створені в іконографічному стилі та розміщені на висоті поряд з іконами святих, у не властивих для ктиторських зображень місці й формах, що викликало широкий негативний резонанс. Після негативного розголосу ці зображення були прибрані. Преосвященний митрополит Луцький і Волинський Михаїл на запрошення Священного Синоду особисто під час засідання надавав свої пояснення у цьому та інших питаннях», - йдеться на сайті ПЦУ.Священний Синод дійшов висновку, що розміщення на висоті серед ікон в розписах Свято-Троїцького кафедрального собору м. Луцька зображень нині живих світських осіб-меценатів є серйозним порушенням православної іконографічної традиції, яке мало негативний резонанс у суспільстві. Православна традиція визнає можливість зображення у храмі та навіть у композиції ікон осіб, які не належать до канонізованих Церквою святих, але тільки у відповідності до стилю і форм, які цілком виключають змішування цих осіб з прославленими святими.«Одноосібний стиль ухвалення керівником Волинської єпархії рішень, численні приклади свідомого виокремлення себе і очолюваної ним єпархії від повноти Помісної Церкви, що виявляється зокрема у використанні не властивих сучасній українській православній традиції богослужбових предметів, численних фактах ігнорування архієреєм у своїй діяльності 34-го Апостольського правила, зокрема і через одноосібну взаємодію, без відома і благословення Предстоятеля, з главами інших Церков, у свідомому ігноруванні низки норм Томоса про автокефалію, що стає причиною несправедливих нарікань на адресу всієї ПЦУ, – це та інше приводить до шкідливих наслідків, стаючи причиною до спокус», - йдеться у повідомленні засідання Синоду.Відтак, Священний Синод, за підсумками братнього обговорення та за сукупністю висловлених до діяльності митрополита Луцького і Волинського Михаїла зауважень, оголосив митрополиту Луцькому і Волинському Михаїлу догану із закликом виправити допущені порушення і не робити нових, переглянути своє невідповідне ставлення до виконання канонічного обов’язку і даної під присягою обіцянки підтримувати церковну єдність, мати щиру однодумність у словах і діях із Предстоятелем та єпископатом Помісної Церкви.Крім цього, зважаючи на те, що протягом понад п’яти років митрополит Михаїл не зміг організувати роботу Синодальної Комісії у справах монастирів та чернецтва, свідомо ігноруючи свої обов’язки голови комісії не проводив її засідання – Синод вирішив звільнити його від головування та членства у зазначеній Синодальній Комісії із засвідченням від Священного Синоду незадоволення невиконанням дорученого митрополиту Михаїлу послуху.Нагадаємо, восени 2024 року стало відомо, що у верхньому храмі Кафедрального собору святої Трійці у Луцьку створили зображення волинських бізнесменів, меценатів, які допомагають у реконструкції собору.