На Харківщині загинув воїн з Волині Анатолій Карпук

Непоправної втрати зазнала Шацька громада - захищаючи Україну від рашистів, загинув військовослужбовець із ШацькаПро це повідомили у Шацькій селищній раді.Анатолій народився в селі Прип’ять 16 березня 1969 року. Разом із сім’єю проживав у Шацьку.26 лютого 2022 року був мобілізований на військову службу. З перших днів війни ніс службу у роті охорони 4 відділу Ковельського РТЦК та СП. 10 травня цього ж року був зарахований до військової частини 1008.31 січня 2025 року Анатолій Карпук загинув біля села Першотравневе Куп’янського району Харківської області під час виконання бойового завдання зі стримування російської агресії.В захисника, який виборов безсмертя своїм подвигом в ім’я України, залишилися дружина, син, мама.4-6 лютого оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.