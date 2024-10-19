На Харківщині загинув воїн з Волині Анатолій Карпук
Сьогодні, 22:05
Непоправної втрати зазнала Шацька громада - захищаючи Україну від рашистів, загинув військовослужбовець із Шацька Карпук Анатолій Васильович.
Про це повідомили у Шацькій селищній раді.
Анатолій народився в селі Прип’ять 16 березня 1969 року. Разом із сім’єю проживав у Шацьку.
26 лютого 2022 року був мобілізований на військову службу. З перших днів війни ніс службу у роті охорони 4 відділу Ковельського РТЦК та СП. 10 травня цього ж року був зарахований до військової частини 1008.
31 січня 2025 року Анатолій Карпук загинув біля села Першотравневе Куп’янського району Харківської області під час виконання бойового завдання зі стримування російської агресії.
В захисника, який виборов безсмертя своїм подвигом в ім’я України, залишилися дружина, син, мама.
4-6 лютого оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Шацькій селищній раді.
Анатолій народився в селі Прип’ять 16 березня 1969 року. Разом із сім’єю проживав у Шацьку.
26 лютого 2022 року був мобілізований на військову службу. З перших днів війни ніс службу у роті охорони 4 відділу Ковельського РТЦК та СП. 10 травня цього ж року був зарахований до військової частини 1008.
31 січня 2025 року Анатолій Карпук загинув біля села Першотравневе Куп’янського району Харківської області під час виконання бойового завдання зі стримування російської агресії.
В захисника, який виборов безсмертя своїм подвигом в ім’я України, залишилися дружина, син, мама.
4-6 лютого оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Харківщині загинув воїн з Волині Анатолій Карпук
Сьогодні, 22:05
Митрополит Михаїл отримав догану від Синоду ПЦУ
Сьогодні, 21:57
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 лютого
Сьогодні, 20:00