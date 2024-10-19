На Харківщині загинув воїн з Волині Анатолій Карпук

На Харківщині загинув воїн з Волині Анатолій Карпук
Непоправної втрати зазнала Шацька громада - захищаючи Україну від рашистів, загинув військовослужбовець із Шацька Карпук Анатолій Васильович.

Про це повідомили у Шацькій селищній раді.

Анатолій народився в селі Прип’ять 16 березня 1969 року. Разом із сім’єю проживав у Шацьку.

26 лютого 2022 року був мобілізований на військову службу. З перших днів війни ніс службу у роті охорони 4 відділу Ковельського РТЦК та СП. 10 травня цього ж року був зарахований до військової частини 1008.

31 січня 2025 року Анатолій Карпук загинув біля села Першотравневе Куп’янського району Харківської області під час виконання бойового завдання зі стримування російської агресії.
На Харківщині загинув воїн з Волині Анатолій Карпук

В захисника, який виборов безсмертя своїм подвигом в ім’я України, залишилися дружина, син, мама.

4-6 лютого оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Шацьк, загибель, війна, Анатолій Карпук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині загинув воїн з Волині Анатолій Карпук
Сьогодні, 22:05
Митрополит Михаїл отримав догану від Синоду ПЦУ
Сьогодні, 21:57
Помер винахідник, меценат, Почесний громадянин Ковеля Іван Омелянюк
Сьогодні, 21:16
На Донеччині загинули воїни з Луцька Сергій Козлов і Сергій Лазарєв
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 лютого
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Війна забрала життя воїна з Волині Олександра Сільчука Війна забрала життя воїна з Волині Олександра Сільчука
19 жовтень, 2024, 08:25
Повідомили про загибель на війні Олексія Омельчука, якого понад пів року вважали зниклим безвісти Повідомили про загибель на війні Олексія Омельчука, якого понад пів року вважали зниклим безвісти
23 травень, 2024, 21:16
На Донеччині загинув воїн з Волині Олександр Аристов На Донеччині загинув воїн з Волині Олександр Аристов
02 лютий, 18:08
На Донеччині загинув воїн з Волині Михайло Жердецький На Донеччині загинув воїн з Волині Михайло Жердецький
02 лютий, 14:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Харківщині загинув воїн з Волині Анатолій Карпук
Сьогодні, 22:05
 0
Митрополит Михаїл отримав догану від Синоду ПЦУ
Сьогодні, 21:57
 0
Помер винахідник, меценат, Почесний громадянин Ковеля Іван Омелянюк
Сьогодні, 21:16
 0
На Донеччині загинули воїни з Луцька Сергій Козлов і Сергій Лазарєв
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8