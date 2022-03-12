У Луцьку горіло відділення «Нової пошти». ФОТО





Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.



у понедлілок, 3 лютого о 20:26 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у Луцьку на вулиці Корсака Івана трапилась пожежа на одному з терміналів поштового оператора.



На місце події скеровано рятувальників ОКЦ, 1 та 25 ДПРЧ з міста.



Надзвичайники за допомогою трьох водяних стволів о 20:59 локалізували займання, а о 22:15 її ліквідували.



Причина події – встановлюються. Потерпілих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині сталася пожежа у одному із відділень "Нової пошти".Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.у понедлілок, 3 лютого о 20:26 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у Луцьку на вулиці Корсака Івана трапилась пожежа на одному з терміналів поштового оператора.На місце події скеровано рятувальників ОКЦ, 1 та 25 ДПРЧ з міста.Надзвичайники за допомогою трьох водяних стволів о 20:59 локалізували займання, а о 22:15 її ліквідували.Причина події – встановлюються. Потерпілих немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію