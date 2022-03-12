У Луцьку горіло відділення «Нової пошти». ФОТО

У Луцьку горіло відділення «Нової пошти». ФОТО
В обласному центрі Волині сталася пожежа у одному із відділень "Нової пошти".

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.

у понедлілок, 3 лютого о 20:26 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у Луцьку на вулиці Корсака Івана трапилась пожежа на одному з терміналів поштового оператора.

На місце події скеровано рятувальників ОКЦ, 1 та 25 ДПРЧ з міста.

Надзвичайники за допомогою трьох водяних стволів о 20:59 локалізували займання, а о 22:15 її ліквідували.

Причина події – встановлюються. Потерпілих немає.

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Теги: Волинь, Нова пошта
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