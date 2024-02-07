На Волині медики «швидкої» врятували життя 65-річного чоловіка
03 лютий, 23:19
2 лютого медики КП "ВОЦЕМДМК" провели успішну синхронізовану кардіоверсію 65-річному чоловіку з села Берестяне Луцького району.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Після прибуття на місце виклику бригади з пункту села Холоневичі Ківерцівського відділення ЕМД та проведення електрокардіографії чоловіку було поставлено діагноз: ішемічна хвороба серця, "гострий задньодіафрагмальний інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST".
Пацієнт скаржився на утруднене дихання, біль за грудиною, який іррадіював в нижню щелепу.
Хворого вирішили госпіталізувати у Волинську обласну клінічну лікарню для подальшого стентування, тому назустріч було послано лікарську бригаду Луцького міського відділення ЕМД №2.
На момент приїзду бригади пацієнт перебував без свідомості. Показники вітальних функції були нестабільними (артеріальний тиск 60/20, ЧСС – 171 уд/хв), на моніторі відмічався пароксизм шлуночкової тахікардії. Керівником бригади (лікарем з медицини невідкладних станів ) було прийнято рішення про проведення синхронізованої електричної кардіоверсії.
Після попереднього знеболення та седації був проведений синхронізований розряд 120 Джоулів, який виявився ефективним. Ритм відновився, пацієнта у стабільному стані госпіталізовано до профільного закладу охорони здоров'я.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Після прибуття на місце виклику бригади з пункту села Холоневичі Ківерцівського відділення ЕМД та проведення електрокардіографії чоловіку було поставлено діагноз: ішемічна хвороба серця, "гострий задньодіафрагмальний інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST".
Пацієнт скаржився на утруднене дихання, біль за грудиною, який іррадіював в нижню щелепу.
Хворого вирішили госпіталізувати у Волинську обласну клінічну лікарню для подальшого стентування, тому назустріч було послано лікарську бригаду Луцького міського відділення ЕМД №2.
На момент приїзду бригади пацієнт перебував без свідомості. Показники вітальних функції були нестабільними (артеріальний тиск 60/20, ЧСС – 171 уд/хв), на моніторі відмічався пароксизм шлуночкової тахікардії. Керівником бригади (лікарем з медицини невідкладних станів ) було прийнято рішення про проведення синхронізованої електричної кардіоверсії.
Після попереднього знеболення та седації був проведений синхронізований розряд 120 Джоулів, який виявився ефективним. Ритм відновився, пацієнта у стабільному стані госпіталізовано до профільного закладу охорони здоров'я.
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