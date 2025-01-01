4 лютого на Волині: гортачи календар

4 лютого на Волині: гортачи календар
День народження 4 лютого відзначають радник генерального директора ПАТ «СКФ Україна» Володимир Цибульський (на фото), колишня депутатка Луцької міської ради Тетяна Янчук, маркетолог Максим Нікітін, а також співзасновник луцької компанії Aqua Print Сергій Пастушок.

Іменинники цього дня – Іван, Макар, Леонтій, Петро, Тимофій.

Вітаємо усіх, у кого сьогодні свято. Бажаємо здоров’я, миру, достатку, успіхів у праці.

Окрім того, 4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями.

День покликаний привернути увагу громадськості до цієї глобальної проблеми, нагадати про те, наскільки небезпечні і поширені зараз онкологічні захворювання.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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