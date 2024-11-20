У Рівному два молодики на замовлення спецслужб рф мали підірвати управління поліції. ФОТО

У Рівному два молодики на замовлення спецслужб рф мали підірвати управління поліції. ФОТО
СБУ із залученням поліцейських запобігли вчиненню чергового теракту проти українських поліцейських. Фігуранти намагались встановити вибухонебезпечні пристрої на території Рівненського районного управління поліції.

Про це йдеться у ГУНП України у Рівненській області.

Сьогодні о 11:45 за результатами відпрацювання оперативної інформації, працівники Служби безпеки України із залученням працівників поліції Рівненщини затримали двох чоловіків, котрі намагались пронести у рюкзаку та встановити вибухові речовини поблизу адмінбудівлі поліції.
У Рівному два молодики на замовлення спецслужб рф мали підірвати управління поліції. ФОТО
У Рівному два молодики на замовлення спецслужб рф мали підірвати управління поліції. ФОТО

Таке «замовлення» вони виконували для спецслужб рф, а за успішно виконане завдання мали отримати гроші. Так, 19-річні спільники прибули до Рівного за день до запланованого злочину.
У Рівному два молодики на замовлення спецслужб рф мали підірвати управління поліції. ФОТО
У Рівному два молодики на замовлення спецслужб рф мали підірвати управління поліції. ФОТО

У момент, коли вони намагались встановити біля райуправління поліції вибухівку, обох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили у них 2 саморобних вибухових пристрої. Вибухотехніки поліції залучались до знешкодження небезпечних предметів.

Досудове розслідування здійснює слідство СБУ за ч. 2 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України – замах на вчинення терористичного акту.

Нагадаємо, нещодавно у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух. В результаті вибуху одну особу вбито, шестеро поранено.

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Теги: Рівненщина, Україна, війна, диверсії, Рівне, рф
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