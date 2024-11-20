У Рівному два молодики на замовлення спецслужб рф мали підірвати управління поліції. ФОТО





Про це йдеться у ГУНП України у Рівненській області.



Сьогодні о 11:45 за результатами відпрацювання оперативної інформації, працівники Служби безпеки України із залученням працівників поліції Рівненщини затримали двох чоловіків, котрі намагались пронести у рюкзаку та встановити вибухові речовини поблизу адмінбудівлі поліції.



Таке «замовлення» вони виконували для спецслужб рф, а за успішно виконане завдання мали отримати гроші. Так, 19-річні спільники прибули до Рівного за день до запланованого злочину.



У момент, коли вони намагались встановити біля райуправління поліції вибухівку, обох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили у них 2 саморобних вибухових пристрої. Вибухотехніки поліції залучались до знешкодження небезпечних предметів.



Досудове розслідування здійснює слідство СБУ за ч. 2 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України – замах на вчинення терористичного акту.



Нагадаємо, нещодавно



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ із залученням поліцейських запобігли вчиненню чергового теракту проти українських поліцейських. Фігуранти намагались встановити вибухонебезпечні пристрої на території Рівненського районного управління поліції.Про це йдеться у ГУНП України у Рівненській області.Сьогодні о 11:45 за результатами відпрацювання оперативної інформації, працівники Служби безпеки України із залученням працівників поліції Рівненщини затримали двох чоловіків, котрі намагались пронести у рюкзаку та встановити вибухові речовини поблизу адмінбудівлі поліції.Таке «замовлення» вони виконували для спецслужб рф, а за успішно виконане завдання мали отримати гроші. Так, 19-річні спільники прибули до Рівного за день до запланованого злочину.У момент, коли вони намагались встановити біля райуправління поліції вибухівку, обох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили у них 2 саморобних вибухових пристрої. Вибухотехніки поліції залучались до знешкодження небезпечних предметів.Досудове розслідування здійснює слідство СБУ за ч. 2 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України – замах на вчинення терористичного акту.Нагадаємо, нещодавно у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух . В результаті вибуху одну особу вбито, шестеро поранено.

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