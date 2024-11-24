Спортсменка з Волині стала призеркою чемпіонату України
Сьогодні, 01:15
Легкоатлети, що представляють Волинську область, стали призерами Чемпіонату України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків та дівчат 2008–2009 рр.н.
Про це повідомляє Спорт на Районі.
Серед волинських легкоатлетів, які піднялися на п'єдестал першості, що тривала у Львові впродовж 31 січня – 2 лютого, є і підопічна Західного ЦОП, ковельчанка Руфіна Котік.
Змагаючись у бігові на 400 метрів серед дівчат вікової групи U-18 Руфіна Котік виборола бронзу. Час 57.52 с став найкращим часом атлетки у сезоні.
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Про це повідомляє Спорт на Районі.
Серед волинських легкоатлетів, які піднялися на п'єдестал першості, що тривала у Львові впродовж 31 січня – 2 лютого, є і підопічна Західного ЦОП, ковельчанка Руфіна Котік.
Змагаючись у бігові на 400 метрів серед дівчат вікової групи U-18 Руфіна Котік виборола бронзу. Час 57.52 с став найкращим часом атлетки у сезоні.
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