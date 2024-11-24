Ексгравець «Волині» приєднався до команди УПЛ

Колишній гравець луцької «Волині» приєднався до складу однієї з команд української Прем'єр-ліги. Ексволинянин захищатиме кольори львівського "Руху".Про це повідомили на сторінці клубу.Йдеться про центрального півзахисника Артура Рябова. Майбутній футболіст народився 20 серпня 2000 року у місті Комарно, що на Львівщині. Є вихованцем ФК «Львів». На юнацькому рівні також виступав за «ВІК-Волинь» та «Мункач».У професійному футболі півзахисник дебютував у складі луцької «Волині». У складі цієї команди провів 74 матчі, забивши 3 голи та віддавши 2 асисти. Після чого влітку 2022 року перейшов у «Карпати», за які виступав до січня 2025 року й провів у складі львівського клубу 50 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 3 асисти.У новому клубі Артур Рябов гратиме у футболці із 16-м номером.