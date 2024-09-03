Бійці луцького «Любарта» показали, як тренуються між виконанням бойових завдань. ФОТО





В період між виконанням бойових завдань на передовій волинські воїни відточують свою майстерність. Фотомиттєвостями одного із тренувань бійці поділилися у соцмережах.



"В перервах між виконанням бойових завдань тренуються та удосконалюють свої навички. Систематичні практичні навчання – запорука успіху на полі бою", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці 5-го батальйону «Любарт» 12-ї бригади «Азов» постійно слідкують за рівнем своєї підготовки.В період між виконанням бойових завдань на передовій волинські воїни відточують свою майстерність. Фотомиттєвостями одного із тренувань бійці поділилися у соцмережах."В перервах між виконанням бойових завдань тренуються та удосконалюють свої навички. Систематичні практичні навчання – запорука успіху на полі бою", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію