Бійці луцького «Любарта» показали, як тренуються між виконанням бойових завдань. ФОТО
Сьогодні, 08:25
Військовослужбовці 5-го батальйону «Любарт» 12-ї бригади «Азов» постійно слідкують за рівнем своєї підготовки.
В період між виконанням бойових завдань на передовій волинські воїни відточують свою майстерність. Фотомиттєвостями одного із тренувань бійці поділилися у соцмережах.
"В перервах між виконанням бойових завдань тренуються та удосконалюють свої навички. Систематичні практичні навчання – запорука успіху на полі бою", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
В період між виконанням бойових завдань на передовій волинські воїни відточують свою майстерність. Фотомиттєвостями одного із тренувань бійці поділилися у соцмережах.
"В перервах між виконанням бойових завдань тренуються та удосконалюють свої навички. Систематичні практичні навчання – запорука успіху на полі бою", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Бійці луцького «Любарта» показали, як тренуються між виконанням бойових завдань. ФОТО
Сьогодні, 08:25
Волейболістки-волинянки виступатимуть за збірну України
Сьогодні, 07:32
Ексгравець «Волині» приєднався до команди УПЛ
Сьогодні, 05:28