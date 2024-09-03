Бійці луцького «Любарта» показали, як тренуються між виконанням бойових завдань. ФОТО

Бійці луцького «Любарта» показали, як тренуються між виконанням бойових завдань. ФОТО
Військовослужбовці 5-го батальйону «Любарт» 12-ї бригади «Азов» постійно слідкують за рівнем своєї підготовки.

В період між виконанням бойових завдань на передовій волинські воїни відточують свою майстерність. Фотомиттєвостями одного із тренувань бійці поділилися у соцмережах.

"В перервах між виконанням бойових завдань тренуються та удосконалюють свої навички. Систематичні практичні навчання – запорука успіху на полі бою", - йдеться у дописі.


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Теги: Волинь, Азов, Любарт, війна
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