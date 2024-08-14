Волейболістки-волинянки виступатимуть за збірну України
Сьогодні, 07:32
Ковельчанки Поліна Герасимчук та Вероніка Тверда виступатимуть за збірну України з волейболу.
Про це повідомили у Ковельській міській раді.
Ковельчанки увійшли до складу збірної України з волейболу – Поліна Герасимчук (основний склад) та Вероніка Тверда (молодіжний склад).
Дівчата розпочинали свою спортивну кар‘єру у КЗ «КДЮСШ ім. Є. Кондратовича» під наставництвом професійної тренерки Тетяни Максимчук.
25 серпня – 7 вересня українки вперше з 1994 року виступатимуть на чемпіонаті світу. Їх суперницями у груповому турнірі будуть збірні Японії та Камеруну, а також чинні чемпіонки світу – команда Сербії.
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Про це повідомили у Ковельській міській раді.
Ковельчанки увійшли до складу збірної України з волейболу – Поліна Герасимчук (основний склад) та Вероніка Тверда (молодіжний склад).
Дівчата розпочинали свою спортивну кар‘єру у КЗ «КДЮСШ ім. Є. Кондратовича» під наставництвом професійної тренерки Тетяни Максимчук.
25 серпня – 7 вересня українки вперше з 1994 року виступатимуть на чемпіонаті світу. Їх суперницями у груповому турнірі будуть збірні Японії та Камеруну, а також чинні чемпіонки світу – команда Сербії.
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