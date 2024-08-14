Волейболістки-волинянки виступатимуть за збірну України

Ковельчанки Поліна Герасимчук та Вероніка Тверда виступатимуть за збірну України з волейболу.Про це повідомили у Ковельській міській раді.Ковельчанки увійшли до складу збірної України з волейболу –(основний склад) та(молодіжний склад).Дівчата розпочинали свою спортивну кар‘єру у КЗ «КДЮСШ ім. Є. Кондратовича» під наставництвом професійної тренерки25 серпня – 7 вересня українки вперше з 1994 року виступатимуть на чемпіонаті світу. Їх суперницями у груповому турнірі будуть збірні Японії та Камеруну, а також чинні чемпіонки світу – команда Сербії.