Як правильно обрізати дерева: поради волинського садівника. ВІДЕО





Господар Тарас Кмін із села Доросині, дерева у власному саду обрізає щороку і дав декілька порад читачам-садівникам, - йдеться у сюжеті



Чоловік розпочинає обрізати семирічні дерева фундука, які вирощує на площі 25 соток. Всього їх тут — 200 дерев. Фундук виростає до чотирьох метрів у висоту, каже господар, під час обрізки видаляє 30% гілок від загальної маси.



"Буде менше урожаю, але він буде якісний, буде наповнена більш серцевина. Тому завжди працюємо на якість урожаю", — каже садівник.



У роботі господар використовує секатор садовий, пилку та сучкоріз. Усі місця зрізу Тарас Кмін покриває лаком-бальзамом, до складу якого входять натуральні смоли та мінерали.



Каже: від садових варів відмовився, тому що вони не загоюють рану дерева, а тільки закривають на певний період зріз від попадання вологи. Потрібно, щоб рана і була захищена від попадання вологи, і надалі загоювалась, каже господар.



Далі Тарас Кмін буде обрізати яблуні, абрикоси та черешні.



Селяни, що вирощують дерева на присадибних ділянках, ще не поспішають обрізати дерева, говорить жителька села Доросині Валентина Шпак.



Завідувачка сектору агрометеорологічних прогнозів Олена Кодратчук каже, що роботи у саду відповідають погоді та температурі повітря в цей період. З її слів, температурний режим зараз в області вище норми на 8-9 градусів.



"Фахівці нашого гідрометцентру сектору агрометеорологічних прогнозів по області спостерігають за яблунями та вишнями. І на разі не відмічається ні сокоруху, ні набухання бруньок, ніяких таких фаз в нас не відмічається. Тому сказати, що дерева в нас прокинулись, ми не можемо", — каже Олена Кодратчук.



Зі слів фахівчині, наразі деревам не зашкодить ні потепління, ні похолодання.





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