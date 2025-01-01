Трамп зацікавлений в українських рідкоземельних металах в обмін на допомогу від США





Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє Катерину Лісунову в соцмережі X.



"Ми говоримо з ними (Україною і РФ, - ред.) просто зараз, ми працюємо над угодами, щоб у нас були гарантії та інші речі. Ми говоримо Україні, що у них є дійсно цінні рідкоземельні метали", - зазначив Трамп.



За його словами, Європа відстає в допомозі Україні. І це при тому, що між США та Україною океан, а між Європою та Україною його немає. Тож Європа, як зауважив президент, має щонайменше "платити рівну суму" зі США.



"Ми шукаємо угоду з Україною, коли вони забезпечать те, що ми даємо їм, своїми рідкоземельними металами", - додав Трамп.



Також Трамп підписав указ про призначення Кіта Келлога спеціальним посланником з питань України та Росії.



"Ми досягли великого прогресу щодо Росії та України", - зазначив президент США.



Що таке рідкісноземельні метали



Варто зауважити, що рідкісноземельні метали - це група з 17 металів, які зустрічаються в природі в дуже малих кількостях.



Вони, зокрема, використовуються у виробництві електроніки (смартфонів, телевізорів, комп'ютерів), в авіаційно-космічній галузі (для створення міцних та легких сплавів), у медицині (у МРТ, лазерах та деяких ліках).



Примітно, що більшу частину видобутку рідкоземельних металів контролює Китай.



Рідкоземельні метали України



Нагадаємо, в Україні зосереджені рідкісні природні ресурси, зокрема графіт, уран, титан і літій.



Як заявляв президент України Володимир Зеленський, такі ресурси стратегічно цінні і вони можуть посилити або Україну і демократичний світ, або Росію та її союзників.



У межах плану перемоги в одному з пунктів Україна пропонувала США та іншим західним союзникам укласти угоду щодо захисту цих критичних ресурсів, спільного інвестування та використання економічного потенціалу.



При цьому, як писало Financial Times, цей пункт був фактично розроблений для Трампа і мав його зацікавити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США можуть продовжувати допомогу Україні в обмін на українські рідкоземельні метали. Також у Вашингтоні працюють над гарантіями для України.Про це заявив президент США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки"в соцмережі X."Ми говоримо з ними (Україною і РФ, - ред.) просто зараз, ми працюємо над угодами, щоб у нас були гарантії та інші речі. Ми говоримо Україні, що у них є дійсно цінні рідкоземельні метали", - зазначив Трамп.За його словами, Європа відстає в допомозі Україні. І це при тому, що між США та Україною океан, а між Європою та Україною його немає. Тож Європа, як зауважив президент, має щонайменше "платити рівну суму" зі США."Ми шукаємо угоду з Україною, коли вони забезпечать те, що ми даємо їм, своїми рідкоземельними металами", - додав Трамп.Також Трамп підписав указ про призначення Кіта Келлога спеціальним посланником з питань України та Росії."Ми досягли великого прогресу щодо Росії та України", - зазначив президент США.Варто зауважити, що рідкісноземельні метали - це група з 17 металів, які зустрічаються в природі в дуже малих кількостях.Вони, зокрема, використовуються у виробництві електроніки (смартфонів, телевізорів, комп'ютерів), в авіаційно-космічній галузі (для створення міцних та легких сплавів), у медицині (у МРТ, лазерах та деяких ліках).Примітно, що більшу частину видобутку рідкоземельних металів контролює Китай.Нагадаємо, в Україні зосереджені рідкісні природні ресурси, зокрема графіт, уран, титан і літій.Як заявляв президент України Володимир Зеленський, такі ресурси стратегічно цінні і вони можуть посилити або Україну і демократичний світ, або Росію та її союзників.У межах плану перемоги в одному з пунктів Україна пропонувала США та іншим західним союзникам укласти угоду щодо захисту цих критичних ресурсів, спільного інвестування та використання економічного потенціалу.При цьому, як писало Financial Times, цей пункт був фактично розроблений для Трампа і мав його зацікавити.

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