Помер винахідник, меценат, Почесний громадянин Ковеля Іван Омелянюк

На 83 році життя після важкої хвороби помер Почесний громадянин міста Ковеля, засновник і меценат БФ «Майбутня Волинь — Україна», засновник НВП «Квант-Ефір», інженер, винахідникПро це повідомляють у Ковельській міській раді.Іван Васильович жив у столиці, але його серце і душа належали Волині, де він народився. Під час свого останнього візиту він сказав, що пишається тим, що є“Коли приїхав на Волинь, то вкотре осягнув, який це чудовий край. Радий, що я — волинянин, ковельчанин, що тут живуть такі чудові люди, які уміють підтримати, люблять Україну і є патріотами своєї землі”, – підкреслив тоді він.Про Івана Васильовича найкраще говорять його вчинки. Багато волинян відчували підтримку цієї прекрасної людини, яка досягла вершин у професії, і знаходила час і можливість допомагати іншим.Іван Васильович у 2007 році створив благодійний фонд «Майбутня Волинь — Україна».. За кошти фонду у нашому місті спорудили меморіальну стелу «Хрест пам’яті жертвам більшовицького терору». Благодійник допомагав кращим спортсменам Ковеля, спортсменам з інвалідністю, підтримував юних художників. І це лише невеликий перелік його добрих справ.З початком повномасштабної війни діяльність фонду Івана Омелянюка набула нового змісту. Вже в лютому 2022 р. була підтримана місцева тероборона. Сотні тисяч гривень спрямовані для потреб ЗСУ: на придбання приладів нічного бачення, радіостанцій, старлінків тощо."Всі, кому доводилось працювати чи спілкуватися з Іваном Васильовичем, пам’ятатимуть його як мудру, доброзичливу, чуйну, порядну людину, великого патріота своєї країни. Ми вдячні йому за любов до України, нашого міста, за все, що він зробив для Ковеля. Ковельська міська рада, її виконавчий комітет глибоко сумують з приводу смерті Івана Васильовича Омелянюка та висловлюють співчуття рідним та близьким покійного", - йдеться у дописі на сайті Ковельської міської ради.