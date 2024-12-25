Британський ексдепутат доєднався до українського війська

Британський ексдепутат доєднався до українського війська
Колишній заступник голови Консервативної партії у Великій Британії, 55-річний Джек Лопресті добровільно доєднався до Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міноборони.

Про це він повідомив в X та в інтервʼю Independent, пише Громадське.

Лопресті ще на посаді депутата приїздив до України та підтримував у парламенті надання більшої допомоги Києву. Однак після поразки Консервативної партії на виборах у липні 2024-го він втратив своє місце у парламенті.

Пізніше він знову відвідав Україну, щоб допомогти благодійній організації. Вже тоді він мав намір приєднатися до війська.

«Я подав заявку на вступ до легіону в листопаді. Знадобився час, щоб знайти найкращий підрозділ, щоб використати мій досвід і навички», — розповів чоловік.

Лопресті не перебуває на передовій, а виконує допоміжні роботи. Він відповідає за дипломатію, закупівлю зброї, а також деяку роботу з ветеранами та благодійними організаціями, що працюють в Україні.

Наразі він живе у Києві, але постійно відвідує й інші регіони. Зокрема, минулого тижня військовослужбовець побував у Харкові та Полтаві.

Ексдепутат наголошує, що для нього «велика честь і величезний» привілей служити в українській армії. Він переконаний, що українці борються не лише за власну державу, а й за Європу та решту «вільного світу».

«Якщо путін переможе в Україні, ми всі знаємо, що він не зупиниться на досягнутому. Диктаторів треба перемогти, інакше вони ніколи не зупиняться. <…> Україну необхідно підтримати та дати їй інструменти для перемоги заради всіх нас», — наголосив Лопресті.

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Теги: Британія, депутат, військо
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