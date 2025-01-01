На Волині водій автівки у дворі будинку збив жінку

Не переконався в безпечності руху, через що постраждала жінка: слідчі розслідують ДТП у Володимирі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварія трапилась 2 лютого близько 11 години.Водій, місцевий мешканець 1990 року народження, виїжджаючи заднім ходом на Audi з двору, не переконався в безпечності руху і не помітив пішохідку, яка рухалась повз. Внаслідок цього чоловік скоїв наїзд на місцеву мешканку, 1953 року народження.Нині жінка у медичному закладі, їй надають необхідну допомогу.Водій за кермом був тверезий.За цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст.286 Кримінального Кодексу.Слідчі Володимира розслідують обставини ДТП.