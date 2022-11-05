У Рівному на території ТЦК стався вибух: є загиблий, шестеро осіб поранено

У Рівному на території ТЦК стався вибух: є загиблий, шестеро осіб поранено
У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух. В результаті вибуху одну особу вбито, шестеро поранено.

Про це інформували у Національній поліції України.

"Подія сталася сьогодні о 16:15 у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.

Слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби працюють на місці події", - йдеться в повідомленні.

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Теги: вибух, Рівне, ТЦК
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