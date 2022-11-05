У Рівному на території ТЦК стався вибух: є загиблий, шестеро осіб поранено





Про це інформували у Національній поліції України.



"Подія сталася сьогодні о 16:15 у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.



Слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби працюють на місці події", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух. В результаті вибуху одну особу вбито, шестеро поранено.Про це інформували у Національній поліції України."Подія сталася сьогодні о 16:15 у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.Слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби працюють на місці події", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію