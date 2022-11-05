У Рівному на території ТЦК стався вибух: є загиблий, шестеро осіб поранено
Сьогодні, 17:59
У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух. В результаті вибуху одну особу вбито, шестеро поранено.
Про це інформували у Національній поліції України.
"Подія сталася сьогодні о 16:15 у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.
Слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби працюють на місці події", - йдеться в повідомленні.
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Про це інформували у Національній поліції України.
"Подія сталася сьогодні о 16:15 у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.
Слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби працюють на місці події", - йдеться в повідомленні.
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Коментарі 1
Заїбашилигандонівйобанихзаїбісь
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