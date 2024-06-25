Суд заборонив добувати пісок у заказнику біля Старої Вижівки





Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Волинської області з посиланням на рішення Господарського суду міста Києва, передає



Ковельська окружна прокуратура взялася оскаржувати у суді аукціон з продажу дозволу на видобуток піску у Старо-Вижівському родовищі у травні 2024 року, після того, як у січні 2024 року дозвіл продали львівському підприємству «Сандекс». Правоохоронці стверджували, що територія видобутку розташована у заповідній зоні. На противагу цьому Державна служба геології та надр України заявила, що не мала причин відмовитися від торгів.



Сама ділянка розташована на відстані 1,5 кілометра від селища Стара Вижівка у Ковельському районі, а її площа сягає майже 160 гектарів. Родовище розташоване в межах лісового фонду Дубечненського лісництва філії «Ковельське лісове господарство» ДП «Ліси України» на території загальнозоологічного заказника місцевого значення «Смолярівський» – і його розробка у подальшому могла би призвести до знищення об’єкта природно-заповідного фонду. Окрім того, родовище розташоване на території пам’ятки археології «Галина Воля-1», стоянці доби мезоліту в урочищі «Семенова Гора», яка внесена до Переліку нововиявлених об’єктів археологічної спадщини Волинської області і взята під охорону держави.



Отож Ковельська окружна прокуратура вимагала скасувати наказ Держгеонадр, яким затвердили перелік ділянок, дозволи на які планувалося виставити на аукціон. Також правоохоронці наполягали у суді на скасуванні результатів аукціону, визнанні недійсним договору купівлі-продажу між Державною службою геології та надр і фірмою «Сандекс» та визнанні недійсним самого дозволу.



Нині Господарський суд Києва задовольнив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави до Державної служби геології та надр України і «Сандекса» як переможця аукціону та визнав незаконним і скасував наказ Держгеонадр, а також визнав недійсними результати самого аукціону, договір купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами та цей спеціальний дозвіл.



«Прокурори в суді довели незаконність та неприпустимість розробки родовища на території заказника», – йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Господарський суд міста Києва визнав незаконним і скасував наказ Державної служби геології та надр України та результати аукціону, а ще договір купівлі-продажу дозволу на користування надрами та сам дозвіл на видобуток піску зі Старо-Вижівського родовища, що в Ковельському районі. Воно є пам’яткою археології та розташоване на території заказника.Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Волинської області з посиланням на рішення Господарського суду міста Києва, передає "Сила правди" Ковельська окружна прокуратура взялася оскаржувати у суді аукціон з продажу дозволу на видобуток піску у Старо-Вижівському родовищі у травні 2024 року, після того, як у січні 2024 року дозвіл продали львівському підприємству «Сандекс». Правоохоронці стверджували, що територія видобутку розташована у заповідній зоні. На противагу цьому Державна служба геології та надр України заявила, що не мала причин відмовитися від торгів.Сама ділянка розташована на відстані 1,5 кілометра від селища Стара Вижівка у Ковельському районі, а її площа сягає майже 160 гектарів. Родовище розташоване в межах лісового фонду Дубечненського лісництва філії «Ковельське лісове господарство» ДП «Ліси України» на території загальнозоологічного заказника місцевого значення «Смолярівський» – і його розробка у подальшому могла би призвести до знищення об’єкта природно-заповідного фонду. Окрім того, родовище розташоване на території пам’ятки археології «Галина Воля-1», стоянці доби мезоліту в урочищі «Семенова Гора», яка внесена до Переліку нововиявлених об’єктів археологічної спадщини Волинської області і взята під охорону держави.Отож Ковельська окружна прокуратура вимагала скасувати наказ Держгеонадр, яким затвердили перелік ділянок, дозволи на які планувалося виставити на аукціон. Також правоохоронці наполягали у суді на скасуванні результатів аукціону, визнанні недійсним договору купівлі-продажу між Державною службою геології та надр і фірмою «Сандекс» та визнанні недійсним самого дозволу.Нині Господарський суд Києва задовольнив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави до Державної служби геології та надр України і «Сандекса» як переможця аукціону та визнав незаконним і скасував наказ Держгеонадр, а також визнав недійсними результати самого аукціону, договір купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами та цей спеціальний дозвіл.«Прокурори в суді довели незаконність та неприпустимість розробки родовища на території заказника», – йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури.

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