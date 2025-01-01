Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 лютого





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Прогноз погоди на 2 лютого



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.



Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, від 1° морозу до 4° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 лютого.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Прогноз погоди на 2 лютогоХмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, від 1° морозу до 4° тепла.

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