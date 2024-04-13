У місті на Волині чоловіка вкусив бездомний пес
Сьогодні, 16:08
У Нововолинську чоловіка покусав бездомний пес.
Про це написали у спільноті НововолинськІнфо, пише ВолиньUA.
"Вчора вечером мого сина вкусила собака в районі Фелічіти. Дитина в лікарні. Це не перший випадок. Шановна влада, ви чого чекаєте? Поки собаки роздеруть когось? Чекаєте поки буде летальний випадок? Я розумію, що ми, люди, винні, що вони бездомні. Але...
Вирішіть питання з притулком, бо буде біда.
Сьогодні привезли ще одного. Теж та сама чорна собака".
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Про це написали у спільноті НововолинськІнфо, пише ВолиньUA.
"Вчора вечером мого сина вкусила собака в районі Фелічіти. Дитина в лікарні. Це не перший випадок. Шановна влада, ви чого чекаєте? Поки собаки роздеруть когось? Чекаєте поки буде летальний випадок? Я розумію, що ми, люди, винні, що вони бездомні. Але...
Вирішіть питання з притулком, бо буде біда.
Сьогодні привезли ще одного. Теж та сама чорна собака".
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