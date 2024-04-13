У місті на Волині чоловіка вкусив бездомний пес





Про це написали у спільноті НововолинськІнфо, пише



"Вчора вечером мого сина вкусила собака в районі Фелічіти. Дитина в лікарні. Це не перший випадок. Шановна влада, ви чого чекаєте? Поки собаки роздеруть когось? Чекаєте поки буде летальний випадок? Я розумію, що ми, люди, винні, що вони бездомні. Але...



Вирішіть питання з притулком, бо буде біда.



Сьогодні привезли ще одного. Теж та сама чорна собака".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську чоловіка покусав бездомний пес.Про це написали у спільноті НововолинськІнфо, пише ВолиньUA "Вчора вечером мого сина вкусила собака в районі Фелічіти. Дитина в лікарні. Це не перший випадок. Шановна влада, ви чого чекаєте? Поки собаки роздеруть когось? Чекаєте поки буде летальний випадок? Я розумію, що ми, люди, винні, що вони бездомні. Але...Вирішіть питання з притулком, бо буде біда.Сьогодні привезли ще одного. Теж та сама чорна собака".

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