У місті на Волині чоловіка вкусив бездомний пес

У місті на Волині чоловіка вкусив бездомний пес
У Нововолинську чоловіка покусав бездомний пес.

Про це написали у спільноті НововолинськІнфо, пише ВолиньUA.

"Вчора вечером мого сина вкусила собака в районі Фелічіти. Дитина в лікарні. Це не перший випадок. Шановна влада, ви чого чекаєте? Поки собаки роздеруть когось? Чекаєте поки буде летальний випадок? Я розумію, що ми, люди, винні, що вони бездомні. Але...

Вирішіть питання з притулком, бо буде біда.

Сьогодні привезли ще одного. Теж та сама чорна собака".

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Теги: собаки, напад
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