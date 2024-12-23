Технологію виготовлення дідуха у Прилуцькому внесуть до переліку нематеріальної культурної спадщини

Технологію виготовлення дідуха у Прилуцькому внесуть до переліку нематеріальної культурної спадщини
У закладах культури Луцької громади досліджують елементи нематеріальної культурної спадщини.

Створили місцевий перелік елементів НКС, до якого внесли елементи: «Волинська писанка» (Сирники, Княгининок) та «Кульчинська керамічна іграшка» (Кульчин). Про це повідомили на сайті Луцькради.

Елементи нематеріальної культурної спадщини, що побутують у громаді: «Вишивка «занизування» (Рокині) і «Волинська дерев’яна іграшка» ( Княгининок), внесли до обласного переліку.

У селі Прилуцьке виявили елемент нематеріальної культурної спадщини з технології виготовлення дідуха. Триває дослідження цього елемента та підготовка до внесення його до місцевого переліку НКС.

В історичному музеї села Княгининок майстер народних ремесел Андрій Бондарук проводить майстер-класи з виготовлення традиційної шумової іграшки «вуркала на горішку».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дідух, Луцька громада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Технологію виготовлення дідуха у Прилуцькому внесуть до переліку нематеріальної культурної спадщини
Сьогодні, 15:04
«Не таке вугілля»: волинський ліцей підозрюють у хитруванні на тендері
Сьогодні, 14:13
Луцьку міськраду в 2025-му охоронятимуть за 1,6 мільйона гривень
Сьогодні, 13:09
Лікарі просто дивились: біля медзакладу на Волині помер чоловік
Сьогодні, 12:11
Внаслідок атаки РФ 1 лютого у Полтаві загинули троє людей
Сьогодні, 11:55
Схожі новини
Майстриня з Волині 15 років плете дідухи Майстриня з Волині 15 років плете дідухи
23 грудень, 2024, 08:20
Підготовка до зимового періоду у Луцькій громаді: чому не посипатимуть піском дороги Підготовка до зимового періоду у Луцькій громаді: чому не посипатимуть піском дороги
08 листопад, 2024, 21:48
Студенти-аграрії з Волині плетуть дідухи, щоб продати їх на благодійному аукціоні Студенти-аграрії з Волині плетуть дідухи, щоб продати їх на благодійному аукціоні
08 листопад, 2024, 08:25
Як в селах Луцької громади проводять навчання для цивільних. ВІДЕО Як в селах Луцької громади проводять навчання для цивільних. ВІДЕО
11 жовтень, 2024, 11:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Технологію виготовлення дідуха у Прилуцькому внесуть до переліку нематеріальної культурної спадщини
Сьогодні, 15:04
 0
«Не таке вугілля»: волинський ліцей підозрюють у хитруванні на тендері
Сьогодні, 14:13
 0
Луцьку міськраду в 2025-му охоронятимуть за 1,6 мільйона гривень
Сьогодні, 13:09
 0
Лікарі просто дивились: біля медзакладу на Волині помер чоловік
Сьогодні, 12:11
 0
Внаслідок атаки РФ 1 лютого у Полтаві загинули троє людей
Сьогодні, 11:55
 0
Медіа
відео
1/8