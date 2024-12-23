Технологію виготовлення дідуха у Прилуцькому внесуть до переліку нематеріальної культурної спадщини
Сьогодні, 15:04
У закладах культури Луцької громади досліджують елементи нематеріальної культурної спадщини.
Створили місцевий перелік елементів НКС, до якого внесли елементи: «Волинська писанка» (Сирники, Княгининок) та «Кульчинська керамічна іграшка» (Кульчин). Про це повідомили на сайті Луцькради.
Елементи нематеріальної культурної спадщини, що побутують у громаді: «Вишивка «занизування» (Рокині) і «Волинська дерев’яна іграшка» ( Княгининок), внесли до обласного переліку.
У селі Прилуцьке виявили елемент нематеріальної культурної спадщини з технології виготовлення дідуха. Триває дослідження цього елемента та підготовка до внесення його до місцевого переліку НКС.
В історичному музеї села Княгининок майстер народних ремесел Андрій Бондарук проводить майстер-класи з виготовлення традиційної шумової іграшки «вуркала на горішку».
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Створили місцевий перелік елементів НКС, до якого внесли елементи: «Волинська писанка» (Сирники, Княгининок) та «Кульчинська керамічна іграшка» (Кульчин). Про це повідомили на сайті Луцькради.
Елементи нематеріальної культурної спадщини, що побутують у громаді: «Вишивка «занизування» (Рокині) і «Волинська дерев’яна іграшка» ( Княгининок), внесли до обласного переліку.
У селі Прилуцьке виявили елемент нематеріальної культурної спадщини з технології виготовлення дідуха. Триває дослідження цього елемента та підготовка до внесення його до місцевого переліку НКС.
В історичному музеї села Княгининок майстер народних ремесел Андрій Бондарук проводить майстер-класи з виготовлення традиційної шумової іграшки «вуркала на горішку».
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