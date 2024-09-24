Луцьку міськраду в 2025-му охоронятимуть за 1,6 мільйона гривень

Луцьку міськраду в 2025-му охоронятимуть за 1,6 мільйона гривень
Луцька міська рада замовила послуги охорони приміщення на 2025 рік. Орган місцевого самоврядування уклав договір з Управлінням поліції охорони у Волинській області.

Інформація про це розміщена в системі публічних закупівель «Prozorro», передає "Сила правди".

Охорона приміщення міськради у 2025-му році, яку замовив виконавчий комітет Луцької міськради, порівняно з попереднім роком здорожчала майже на 145 тисяч гривень. Торік на ці послуги виконком спрямував 1 мільйон 493 тисячі гривень.

Новий договір на 1,64 мільйона гривень сторони підписали 1 січня 2025 року. В обґрунтуванні закупівлі сказано, що працівники поліції охорони мають не пускати сторонніх у будівлю міськради й відбивати можливі напади.

«З метою забезпечення належної охорони адміністративної будівлі виконавчого комітету Луцької міської ради, недопущення проникнення на її територію сторонніх осіб, запобігання та, за необхідності, відбиття нападу на обʼєкт охорони існує потреба в її охороні з наявністю груп швидкого реагування, які мають прибути до обʼєкту охорони та наявності пунктів централізованого спостереження», – йдеться в документі.

Згідно з умовами договору, Управління поліції охорони зобов’язується виставляти пост охорони у міськраді та підтримувати пропускний режим. Працівники відомства мають перевіряти документи в усіх, хто заходить у приміщення. У надзвичайних ситуаціях, за наказом керівництва, можуть тимчасово обмежувати або забороняти доступ до міськради. Крім того, охоронці мають право проводити особистий огляд людей, які викликають підозру.

Година охорони міськради разом із ПДВ одним працівником поліції коштує 187 гривень. У додатку до договору також сказано, що охорона воєнізована і триває цілодобово незалежно від вихідних та святкових днів. Оплату замовник проводитиме щомісяця після підписання Акту наданих послуг.

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Теги: Луцькрада, охорона
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