Внаслідок атаки РФ 1 лютого у Полтаві загинули троє людей

Внаслідок атаки РФ 1 лютого у Полтаві загинули троє людей
1 лютого армія РФ здійснила атаку на житловий будинок у Полтаві. Внаслідок обстрілу, загинули 3 людини і 13 травмовані, серед яких є дитина.

Про це Суспільному повідомив т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Під завалами залишаються люди.

За попередньою інформацією, Росія випустила по житловому будинку у Полтаві ракету Х-22.



У результаті обстрілу, зруйнований під’їзд із 1 по 5 поверх. На місці виникла пожежа. Пошкоджено будинки та 12 автомобілів.

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Теги: Полтава, атака РФ
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