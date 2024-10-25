Внаслідок атаки РФ 1 лютого у Полтаві загинули троє людей





Про це Володимир Когут.



Під завалами залишаються люди.



За попередньою інформацією, Росія випустила по житловому будинку у Полтаві ракету Х-22.







У результаті обстрілу, зруйнований під’їзд із 1 по 5 поверх. На місці виникла пожежа. Пошкоджено будинки та 12 автомобілів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 лютого армія РФ здійснила атаку на житловий будинок у Полтаві. Внаслідок обстрілу, загинули 3 людини і 13 травмовані, серед яких є дитина.Про це Суспільному повідомив т.в.о. начальника Полтавської ОВАПід завалами залишаються люди.За попередньою інформацією, Росія випустила по житловому будинку у Полтаві ракету Х-22.У результаті обстрілу, зруйнований під’їзд із 1 по 5 поверх. На місці виникла пожежа. Пошкоджено будинки та 12 автомобілів.

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